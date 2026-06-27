Где переселенцы чаще всего приобретают жилье по ваучерам

Как сообщает Министерство развития общин, первый этап бронирования средств по программе"Жилье для ВПЛ из ТОТ" стартовал 1 мая 2026 года, и менее чем за два месяца семьи приобрели 3 000 квартир.

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Больше всего таких покупок пришлось на Киевскую область. Там уже использовали более 500 жилищных ваучеров на сумму свыше 1 миллиарда гривен. Это самый высокий показатель среди всех регионов программы.

Среди лидеров также Днепропетровская область. Там использовали 342 ваучера на 682,8 миллиона гривен. В Одесской области зафиксировали 298 использованных ваучеров на сумму 595,8 миллиона гривен. В Киеве переселенцы приобрели жилье по 275 ваучерам, а общая сумма таких сделок составляет 549,6 миллиона гривен.

Более 100 ваучеров уже использовали еще в четырех областях – Николаевской, Харьковской, Ивано-Франковской и Черкасской. Всего жилье по ваучерам приобрели в 22 регионах Украины.

Среди них также Хмельницкая, Винницкая, Черновицкая, Полтавская, Тернопольская, Львовская, Закарпатская, Кировоградская и Волынская области.

По типу жилья переселенцы чаще всего выбирают квартиры. На них приходится более 88% всех покупок. Еще около 10% составляют частные дома. При этом почти 87% жилья было куплено на вторичном рынке, то есть семьи в основном ищут уже готовое жилье, а не квартиры в строящихся домах.

Как использовать жилищный ваучер для "еОсели"

Правительство одобрило изменения, которые должны вступить в силу с 17 июля 2026 года. Они позволят использовать жилищный ваучер не только для прямой покупки жилья, но и для первого взноса по программе "єОселя".

Этой возможностью смогут воспользоваться ВПЛ с временно оккупированных территорий, имеющие статус участника боевых действий или лица с инвалидностью вследствие войны.