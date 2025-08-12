Трехкомнатный дом в английской деревне Иглсклиффи стал эпицентром скандала. Соседи заметили объявление о его продаже, но фото не соответствуют реальности.

Соседи говорят, что хозяин хитрит и подделывает фотографии с помощью ИИ. Все для того, чтобы продать дом за большую цену, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на Daily Mail.

Как именно владелец "украсил" дом на фото?

Жители Стейшн-роуд, где расположен дом, говорят, что продавец мошенничает. Он опубликовал фото дома, которые немного "украшены" ИИ.

Жилье владелец рекламирует как "изысканный таунхаус в эдвардианском стиле, прекрасно отреставрированный". Стоимость – 350 тысяч фунтов, а это около 19 миллионов гривен.



Обработанное фото дома / Фото Daily Mail

Однако на самом деле дом расположен по соседству с салоном красоты и строительной площадкой, что никак не тянет на "изысканность". И в целом реальность существенно отличается от того, что изображено на фотографиях. Например, вместо салона красоты на фото – красивые зеленые насаждения.

Местное издание решило проверить, действительно ли над фото поработал ИИ, воспользовавшись несколькими сервисами на основе искусственного интеллекта. Все подтвердили, что фотографии были подделаны.



Настоящий вид дома и прилегающих участков / Фото Daily Mail

Отдельного внимания заслуживает строительство, что продолжается рядом. В одном из объявлений есть фотография с возможностью обзора на 360 градусов. Там видно близлежащую железнодорожную станцию до ремонта. Потенциальные покупатели даже не догадываются, что в течение последних двух лет там продолжается реконструкция, и оттуда может доноситься шум.

Кстати, пока корреспонденты работали возле дома, к ним подъехал мужчина, представившийся владельцем. Узнав, в чем дело, он заявил: "Думаю, сейчас вы найдете много объявлений, которые так и делают". То есть продавец сам подтвердил, что он мошенничал, однако не без намека на обработку фото. В описании к объявлению есть указание на то, что некоторые изображения улучшены с целью хорошей презентации.