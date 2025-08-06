Семейная резиденция имеет площадь 112 квадратных метров. Это проект архитектурной студии Tamada & Wakimoto, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на HypeBeast.

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Какой дом спроектировали для семьи из трех поколений?

В доме должны комфортно жить шесть жителей. Для того, чтобы каждый из них имел свое пространство, архитекторы воспользовались принципом "стаи".

Дом построен вокруг концепции "стаи", что позволяет шести лицам находить свои собственные отдельные пространства, гармонично сосуществуя – подобно стае рыб, которая собирается и расходится,

– объяснили в архитектурном журнале.



Сдержанный экстерьер / Фото Kenta Hasegawa

Основа резиденции – динамическая деревянная конструкция, напоминающая сетку. Она состоит из балок и колонн, которые в сочетании создают непрерывное и интегрированное пространство. Благодаря разной высоте этажей обустроят комфортные ниши для сидения, общения или уединения.



Дизайн кухни / Фото Kenta Hasegawa

На первом этаже будет выход на веранду и сад, которые будут служить пространством для детских игр и общения с соседями. На среднем уровне обустроят столовую с большим столом, где будут встречаться все члены семьи.

На обоих этажах будут маленькие уютные комнаты размером от 4,5 до 7,3 метра квадратных. По замыслу, это должны быть универсальные помещения. Если жители, например, захотят переоборудовать спальню на домашний офис, то это легко удастся сделать с помощью подвижных перегородок и мебели.



Небольшая универсальная комната / Фото Kenta Hasegawa

Всего в доме будет пять уровней, в основном полуэтажей. Окна в доме запланировали установить на углах. Это обеспечит постоянный доступ света и создаст дополнительные возможности для вентиляции.