Сімейна резиденція має площу 112 квадратних метрів. Це проєкт архітектурної студії Tamada & Wakimoto, розповідає 24 Канал, посилаючись на HypeBeast.

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Який будинок спроєктували для родини з трьох поколінь?

У помешканні мають комфортно жити шестеро мешканців. Для того, щоб кожен з них мав свій простір, архітектори скористалися принципом "зграї".

Будинок побудований навколо концепції "зграї", що дозволяє шістьом особам знаходити свої власні окремі простори, гармонійно співіснуючи – подібно до зграї риб, яка збирається та розходиться,

– пояснили в архітектурному журналі.



Стриманий екстер'єр / Фото Kenta Hasegawa

Основа резиденції – динамічна дерев'яна конструкція, що нагадує сітку. Вона складається з балок і колон, які в поєднанні створюють безперервний та інтегрований простір. Завдяки різній висоті поверхів облаштують комфортні ніші для сидіння, спілкування чи усамітнення.



Дизайн кухні / Фото Kenta Hasegawa

На першому поверсі буде вихід на веранду та сад, що слугуватимуть простором для дитячих ігор і спілкування із сусідами. На середньому рівні облаштують їдальню з великим столом, де будуть зустрічатися всі члени родини.

На обох поверхах будуть маленькі затишні кімнати розміром від 4,5 до 7,3 метра квадратних. За задумом, це мають бути універсальні приміщення. Якщо мешканці, наприклад, захочуть переоблаштувати спальню на домашній офіс, то це легко вдасться зробити за допомогою рухомих перегородок та меблів.



Невелика універсальна кімната / Фото Kenta Hasegawa

Загалом у будинку буде п'ять рівнів, здебільшого напівповерхів. Вікна в будинку запланували встановити на кутах. Це забезпечить постійний доступ світла та створить додаткові можливості для вентиляції.