До десятки найдорожчих міст Європи входить багато міст Швейцарії. Вони, власне сформували першу четвірку в рейтингу, розповідає 24 Канал, посилаючись на Numbeo.

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Як міста найдорожчі у Європі?

Цюрих, Швейцарія – 20,6 тисячі євро ;

; Женева, Швейцарія – 19,3 тисячі євро;

Лозанна, Швейцарія – 18,5 тисячі євро;

Базель, Швейцарія – 18,3 тисячі євро;

Лондон, Велика Британія – 17,7 тисячі євро;



Нерухомість у Женеві / Фото Pexels

Берн, Швейцарія – 16,6 тисячі євро;

Париж, Франція – 12,2 тисячі євро;

Мюнхен, Німеччина – 11,4 тисячі євро;

Люксембург, Люксембург – 10,3 тисячі євро;

Стокгольм, Швеція – 10,2 тисячі євро.

Чи є в рейтингу українські міста?

Столиця України наразі займає 137 місце, хоча минулого року замикала рейтинг зі ста найдорожчих міст. Середня вартість квадратного метра в Києві становить 1,9 євро.

Також до рейтингу ввійшов Львів, який опинився на 141 місці. Ціна за квадрат у центрі, за даними статистики, становить 1,7 тисячі євро. Одеса замикає загальний рейтинг – 143 місце із вартістю 1,2 тисячі євро.