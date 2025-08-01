Дані щодо цього оприлюднили в межах дослідження соціальної згуртованості, проведеного Громадянською мережею "Опора". Деталі розповідає 24 Канал.

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Скільки українців проживають у власному житлі в Україні та за кордоном?

Відповідно до результатів дослідження більшість українців, які перебувають в Україні, мешкають у власному житлі – таких 63,5%.

Ще 14,4% опитаних не можуть точно сказати, як довго зможуть залишатися в нинішньому житлі. 10,3% зазначили, що мають змогу проживати у ньому щонайменше ще рік.

Загалом 8,8% респондентів як в Україні, так і за кордоном припускають, що втратять доступ до свого житла протягом найближчих 12 місяців.

Серед тих, хто перебуває за межами України, половина (51,1%) впевнені, що зможуть залишатися в нинішньому помешканні принаймні ще рік.

У власному житлі за кордоном проживають 6,3% опитаних. Щодо ризику втрати житла: 7,3% респондентів за кордоном допускають можливу втрату доступу до нього протягом 7 – 12 місяців, ще 13,7% – у коротші строки.

Рівень невизначеності за кордоном дещо вищий, ніж в Україні: 18,5% учасників опитування за межами країни обрали варіант "важко відповісти".

Нагадаємо, у 2025 році середня орендна плата за трикімнатну квартиру в центрі одного з 28 найбільших міст Європи варіюється від 1 080 євро в Афінах до 5 088 євро в Лондоні. Найдорожчі міста зосереджені у Західній і Північній Європі. У Центральній та Південній Європі ціни варіюються, а Східна та Південно-Східна частини є найпривабливішими за ціною.