Сеть поражена: как мужчина сделал уютное жилье из списанного судна и экономит тысячи

Британец нашел оригинальный способ избежать заоблачной арендной платы. Он превратил списанную спасательную шлюпку в уютный дом и теперь тратит на жилье в несколько раз меньше.

Подробно о том, как мужчине удалось из шлюпки сделать жилье, 24 Канал рассказывает со ссылкой на Reddit.

Как британец из шлюпки сделал дом?

Мужчина купил судно за 8 тысяч фунтов (примерно 440 тысячи гривен) и собственноручно переоборудовал его, вложив еще примерно 8,5 тысяч (почти 470 тысяч гривен). Пять месяцев он жил прямо на шлюпке, постепенно обустраивая интерьер с печью, кофеваркой и декором.

Фотографии готового жилья он опубликовал в сети. Сообщение сразу же стало вирусным и собрало более 92 тысяч лайков. Пользователи были поражены, как мужчине удалось стильно и функционально использовать компактное пространство.



Такой вид судно имеет снаружи / Фото Reddit

По его словам, такая шлюпка – редкость в Британии, но ее ширина позволила создать значительно более просторный салон, чем в типичных узких лодках. Судно полностью сохранило способность плавать, ведь владелец оставил двигатель и управление.

Как мужчине экономит немалую сумму денег?

Главная причина переезда – экономия: вместо примерно 1 400 фунтов (77 тысяч гривен) на аренду и коммунальные услуги он сейчас тратит лишь 150 – 200 (8 – 11 тысяч гривен).



Такой вид судно имеет внутри / Фото Reddit

Такой образ жизни он испытывает уже не впервые – ранее два года британец прожил на другой лодке и экономил на новый проект. Хотя и признает, что подобный формат подходит не всем, для него пользы очевидны: свобода передвижения, автономность и минимальные расходы.

Интересно, что есть место, где жильем на воде не удивишь. Речь идет о Нидерландах, половина территории которых лежит ниже уровня моря. Плавучие дома, которые ранее были экспериментальными, теперь стали там реальным решением жилищного и климатического кризиса.

Какие цены на жилье в Великобритании?

Средняя стоимость жилья в Великобритании в октябре снова обновила рекорд, достигнув 299 862 фунтов стерлингов (примерно 16,5 миллиона гривен). Лондон удерживает позицию самого дорогого региона, тогда как Северо-Восточная Англия показывает самый быстрый рост цен.

Спрос на недвижимость остается стабильным, хотя высокая цена и ограниченная доступность продолжают затруднять покупки.