Налоги с аренды может платить не владелец: от чего это зависит

Владелец квартиры получает доход от аренды, но не всегда именно он уплачивает налоги в бюджет. Все зависит от того, кто арендует недвижимость – физическое лицо, ФЛП или компания.

Кто платит налоги, если жилье сдает физическое лицо

Если владелец сдает квартиру обычному физическому лицу, которое не является самозанятым, налоги с такого дохода он уплачивает сам. Арендатор в таком случае просто уплачивает оговоренную в договоре сумму за жилье и не удерживает с нее налоги, пишет Главное управление ГПСУ в Ивано-Франковской области.

Доход от аренды облагается налогом по ставке 18% НДФЛ и 5% военного сбора. В сумме это составляет 23% от полученного дохода.

Владелец должен самостоятельно начислять налоги и перечислять их в бюджет. Для НДФЛ Налоговый кодекс предусматривает срок в 40 календарных дней после завершения квартала, за который был получен доход.

Доход от аренды владелец также указывает в годовой налоговой декларации вместе с уплаченными налогами.

То есть если одно физическое лицо сдает квартиру другому, налоговые обязательства не перекладываются на арендатора. Другое правило действует, когда жилье арендует ФЛП или компания.

Когда налоги с аренды должен удерживать арендатор

Если квартиру у физического лица арендует ФЛП или юридическое лицо, именно арендатор становится налоговым агентом. При выплате арендной платы он должен удержать 18% НДФЛ и 5% военного сбора, а затем перечислить эти средства в бюджет.

Это не означает, что арендатор должен дополнительно заплатить еще 23% сверх суммы аренды. Эти деньги вычитаются из дохода владельца квартиры, а ФЛП или компания перечисляет их в бюджет.

Налоги рассчитываются из суммы аренды, указанной в договоре. При этом ГПСУ отмечает, что она не может быть ниже минимального арендного платежа за полный или неполный месяц пользования жильем. Для обычной аренды между двумя физическими лицами минимальный арендный платеж не применяется.

Напомним, налоговая может выявить неофициальную аренду жилья по регулярным переводам на карту, объявлениям, переписке с арендатором или жалобам соседей. Если владелец не задекларировал доход, ему могут доначислить неуплаченные налоги, а также штраф и пеню.