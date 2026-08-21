Хто сплачує податки, якщо житло орендує фізособа

Якщо власник здає квартиру звичайній фізособі, яка не є самозайнятою, податки з такого доходу він сплачує сам. Орендар у такому разі просто сплачує визначену договором суму за житло і не утримує з неї податки, пише Головне управління ДПС в Івано-Франківській області.

Дохід від оренди оподатковується за ставкою 18% ПДФО та 5% військового збору. Разом це 23% від отриманого доходу.

Власник має самостійно нараховувати податки та перераховувати їх до бюджету. Для ПДФО Податковий кодекс передбачає строк у 40 календарних днів після завершення кварталу, за який був отриманий дохід.

Дохід від оренди власник також зазначає у річній податковій декларації разом зі сплаченими податками.

Тобто якщо квартиру одна фізособа здає іншій, податкові обов'язки не перекладаються на квартиранта. Інше правило діє, коли житло орендує ФОП або компанія.

Коли податки з оренди має утримати орендар

Якщо квартиру у фізособи орендує ФОП або юридична особа, саме орендар стає податковим агентом. Під час виплати орендної плати він має утримати 18% ПДФО та 5% військового збору, а потім перерахувати ці кошти до бюджету.

Це не означає, що орендар повинен додатково заплатити ще 23% понад суму оренди. Ці гроші вираховують із доходу власника квартири, а ФОП або компанія перераховує їх до бюджету.

Податки розраховують із суми оренди, прописаної у договорі. Водночас ДПС зазначає, що вона не може бути нижчою за мінімальний орендний платіж за повний або неповний місяць користування житлом. Для звичайної оренди між двома фізособами мінімальний орендний платіж не застосовується.

Нагадаємо, податкова може виявити неофіційну оренду житла через регулярні перекази на картку, оголошення, листування з орендарем або скарги сусідів. Якщо власник не декларував дохід, йому можуть донарахувати несплачені податки, а також штраф і пеню.