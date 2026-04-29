Из-за этих 8 ловушек арендаторы теряют деньги: где чаще всего ошибаются

Аренда жилья для украинцев часто становится простой договоренностью, но на практике арендаторы регулярно теряют деньги. Большинство рисков появляется уже после заселения, когда повлиять на ситуацию сложнее.

Какие ловушки могут стоить арендаторам денег?

На рынке аренды есть несколько ситуаций, которые непосредственно влияют на расходы арендатора и могут привести к потере средств, пишет 24 Канал.

Отказ от письменного договора оставляет арендатора без защиты в конфликтах с владельцем. Без документа нельзя зафиксировать сроки оплаты, условия проживания или порядок возврата задатка, поэтому доказать свою позицию почти невозможно. В таких случаях владелец может изменить договоренности или не вернуть деньги, объясняет портал Real Expert.

Например, когда в арендованной квартире ломается бытовая техника, это часто становится причиной споров между владельцем и арендатором, ведь в законодательстве не прописано кто именно должен платить за ремонт. Все решают условия договора и то, при каких обстоятельствах имущество испортилось.

Непроверенные документы на квартиру означают, что жилье можно потерять уже после заселения. Если арендатор не проверил право собственности или не получил согласие совладельцев, сделку могут оспорить. Деньги в таком случае вернуть сложно, а сам договор фактически не работает.

Долги за коммунальные услуги становятся проблемой уже после заселения. В квартире могут отключить свет или воду из-за старых неоплаченных счетов владельца, и решать это приходится арендатору. Без предварительной проверки есть риск потратить дополнительные средства или остаться без базовых условий проживания.

Обещания ремонта или замены мебели часто остаются лишь словами после получения оплаты. Владельцы откладывают работы или отказываются от них, если договоренности не зафиксированы письменно. В результате арендатор получает жилье худшего качества и вынужден тратить собственные деньги.

Схемы с "арендными каникулами" также являются рискованными без договора. Арендатор вкладывает деньги в ремонт и рассчитывает на бесплатное проживание, но после завершения работ владелец отказывается от обещаний. Так квартира дорожает за счет нанимателя, который не получает компенсации.

Договоренности со знакомыми без договора часто заканчиваются конфликтами. Даже если отношения изначально были хорошими, без четких условий возникают недоразумения по оплате, сроков проживания или ответственности за жилье, что усложняет проживание в арендованной квартире.

Какие мошеннические схемы аренды распространены в Украине?

Мошенники часто используют объявления о краткосрочной аренде, особенно на праздники, сообщает Национальная полиция Украины. Они выставляют привлекательные варианты по заниженным ценам и подгоняют с решением, мол, желающих много, поэтому нужно быстро внести аванс.

После предоплаты "владелец" исчезает и больше не выходит на связь. В таких объявлениях часто используют чужие фото – их берут из открытых источников. Адреса могут указывать с ошибками или выдумывать.

Есть и схема с долгосрочной арендой. Человек арендует реальную квартиру на короткий срок, например на неделю, а потом предлагает ее другим уже на несколько месяцев. Получив деньги наперед, он исчезает, а настоящий владелец может даже не знать об этом.

По словам риелтора Александра Бойко, мошенники могут предлагать купить "базу арендодателей". За незначительную сумму мошенник предлагает купить список контактов якобы реальных владельцев. Но оказывается, что все эти номера или неактуальны, или вообще вымышленные.

Чтобы избежать таких ситуаций, всегда проверяйте арендодателя и документы на квартиру. Не присылайте предоплату до подписания договора и получения ключей. Используйте проверенные платформы для поиска жилья,

– советует Александр Бойко.

Какие документы стоит проверить перед подписанием договора?

Перед подписанием договора следует проверить паспорт арендодателя и документы, подтверждающие право собственности на жилье. Это может быть выписка из Государственного реестра прав или другой соответствующий документ.

В то же время даже копии документов не дают полной гарантии безопасности, ведь их могут подделать. Поэтому важно не ограничиваться бумагами: лучше лично встретиться с владельцем, осмотреть квартиру и подписать договор с четко прописанными условиями аренды.