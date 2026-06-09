Комната со снегом и паркинг на 168 авто: как в этом небоскребе живет только одна семья

"Антилия" в индийском Мумбаи – один из самых дорогих частных жилых домов в мире. В 27-этажном небоскребе живет всего одна семья, а внутри обустроены собственный кинотеатр, несколько вертолетных площадок и даже комната для создания искусственного снега.

Что известно о небоскребе "Антилия"?

"Антилия" высотой около 175 метров является частной резиденцией семьи Амбани, пишет Startlap.

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Проект дома создало архитектурное бюро Perkins & Will из Чикаго. Строительство завершили примерно в 2010 году. По разным оценкам, стоимость небоскреба составляет от 1 до 2 миллиардов долларов, поэтому его часто называют одним из самых дорогих частных домов мира.

Здание спроектировали с учетом высокой сейсмической активности региона. Конструкцию рассчитали так, чтобы она могла выдержать землетрясение магнитудой до 8 баллов.

Владельцем "Антилии" является руководитель Reliance Industries Мукеш Амбани. В доме вместе с ним живут жена Нита Амбани и трое детей. Резиденция используется не только как место жительства. Дом также является семейным центром для нескольких поколений семьи и местом проведения частных и представительских мероприятий.

Само здание давно стало одним из самых известных сооружений Мумбаи. Его часто вспоминают как символ чрезвычайной роскоши и большого состояния. В то же время небоскреб привлекает внимание не только своей стоимостью, но и масштабами и количеством комнат, размещенных внутри.

Чем уникален один из самых дорогих частных домов мира?

Общая площадь "Антилии" составляет около 37 тысяч квадратных метров. Дом имеет 27 этажей, хотя из-за высоты отдельных уровней выглядит выше многих сооружений с такой же этажностью.

Одну из самых больших частей комплекса занимает паркинг. Для автомобилей отведено шесть этажей, где могут разместиться 168 машин. Кроме того, в доме работает собственный автосервис для обслуживания транспорта семьи.

Внутри небоскреба есть ряд помещений и зон, которые обычно можно увидеть в дорогих отелях или крупных курортных комплексах. В частности, в доме работает частный кинотеатр примерно на 50 мест. Также там есть гостевые апартаменты для посетителей, спа-зона, салон красоты, храм и отдельное духовное пространство.

В здании обустроены висячие сады. Они являются частью внутреннего пространства комплекса и дополняют перечень зон, предусмотренных для отдыха жильцов и гостей.

В небоскребе также предусмотрено несколько вертолетных площадок. Использование вертолетных площадок ограничено из-за регуляторных требований и вопросов безопасности.

Среди наиболее необычных помещений "Антилии" есть комната для создания искусственного снега. Она позволяет воспроизводить зимние условия внутри здания, несмотря на жаркий климат Мумбаи.

В "Антилии" работают около 500 – 600 человек. Они отвечают за охрану, техническое обслуживание, инженерные системы, уход за растениями, организацию питания, хозяйственные нужды, логистику и ремонтные работы.

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