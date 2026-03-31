Его собрали как пазл: как выглядит дом среди дюн в Нидерландах

На юге Нидерландов создали дом среди дюн, который максимально осторожно вписали в природный ландшафт. Его построили из отдельных частей, чтобы не нарушить требования заповедной территории и уменьшить влияние на окружающую среду.

Как выглядит дом в дюнах?

Дом расположен на острове Гуре-Оверфлакке, где часть территории входит в природный заповедник Natura 2000, пишет Dezeen.

Поэтому при строительстве пришлось учитывать строгие правила, в частности ограничения по выбросам и работ в период гнездования птиц.

Чтобы соблюсти эти требования, большую часть дома изготовили заранее. Отдельные части создали на заводе вместе с ванной комнатой, мебелью и встроенными кроватями, а уже на месте их собрали всего за один день.

Дом в Нидерландах / Фото Dezeen

Дом стоит на специальных опорах, которые установили максимально осторожно, чтобы не повредить дюны. Почти вся конструкция выполнена из дерева, а внешнее покрытие со временем меняет цвет из-за ветра и соленого воздуха. Также предусмотрели солнечные панели и скрытые водостоки.

Чем особенный интерьер дома?

Дом состоит из трех частей, расположенных на разной высоте, повторяющей форму дюны. Две из них отведены под спальни, а третья содержит пространство для отдыха и террасу, благодаря чему комнаты получают разное освещение в течение дня.

Как выглядит дом изнутри / Фото Dezeen

В центре расположена кухня, которая соединяет все части дома. Она открывается сразу в несколько сторон и имеет большие стеклянные окна, поэтому граница между внутренним пространством и природой почти исчезает.

Терраса в доме среди дюн / Фото Dezeen

Отдельные части можно использовать независимо друг от друга, но открытые переходы создают ощущение непрерывного пространства. Разная высота уровней усиливает эффект движения, будто человек продолжает подниматься по дюнам даже внутри дома.

