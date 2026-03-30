Как выглядит дом шириной 63 сантиметра?

Дом расположен в районе Аукальяма и отличается среди окружающей застройки своей узкой формой, пишет Oddity Central.

Смотрите также Можно ли переехать в Альпы и получить 27 тысяч евро: какие условия

Его построил местный житель Фабио Морено, который хотел доказать, что даже в очень малом пространстве можно жить.

Конструкция имеет несколько уровней, соединенных узкими лестницами. Внутри все организовано максимально компактно: мебель и техника подобраны под размеры дома, чтобы использовать каждый сантиметр.

Как выглядит узкий дом в Перу / Скриншоты 24 Канала

Внешне дом выглядит как тонкая вставка между другими сооружениями и контрастирует с ними благодаря яркому оформлению. Из-за ограниченных габаритов одновременно внутри может находиться только двое-трое людей.

Пригоден ли такой дом для жизни?

Несмотря на небольшую ширину, в доме есть кухня, спальное место и ванная комната. Все эти элементы размещены вертикально на нескольких уровнях.

Самый узкий дом в Перу / Фото Oddity Central

Автор проекта подал заявку в Книгу рекордов Гиннеса, однако решение о возможном рекорде еще не принято. Дом уже стал локальной изюминкой: его посещают туристы, а информация о нем распространилась в медиа.

Какой дом считается самым узким в мире?