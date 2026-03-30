Как выглядит дом шириной 63 сантиметра?
Дом расположен в районе Аукальяма и отличается среди окружающей застройки своей узкой формой, пишет Oddity Central.
Его построил местный житель Фабио Морено, который хотел доказать, что даже в очень малом пространстве можно жить.
Конструкция имеет несколько уровней, соединенных узкими лестницами. Внутри все организовано максимально компактно: мебель и техника подобраны под размеры дома, чтобы использовать каждый сантиметр.
Как выглядит узкий дом в Перу / Скриншоты 24 Канала
Внешне дом выглядит как тонкая вставка между другими сооружениями и контрастирует с ними благодаря яркому оформлению. Из-за ограниченных габаритов одновременно внутри может находиться только двое-трое людей.
Пригоден ли такой дом для жизни?
Несмотря на небольшую ширину, в доме есть кухня, спальное место и ванная комната. Все эти элементы размещены вертикально на нескольких уровнях.
Самый узкий дом в Перу / Фото Oddity Central
Автор проекта подал заявку в Книгу рекордов Гиннеса, однако решение о возможном рекорде еще не принято. Дом уже стал локальной изюминкой: его посещают туристы, а информация о нем распространилась в медиа.
Какой дом считается самым узким в мире?
Самым узким домом в мире является Keret House в Варшаве. Это не классическое жилье, а архитектурный проект, который построили в 2012 году между двумя зданиями.
Дом расположен в очень узком промежутке: в самом узком месте он имеет около 70 сантиметров, а в самом широком – 122 сантиметра. Внешнее пространство между зданиями составляет около 152 сантиметров.
Внутри обустроили кухню, спальню, ванную и рабочую зону. В то же время из-за ограниченных размеров объект не считается полноценным жильем и используется как пространство для временного проживания.