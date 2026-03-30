Як виглядає будинок шириною 63 сантиметри?
Будинок розташований у районі Аукальяма і вирізняється серед навколишньої забудови своєю вузькою формою, пише Oddity Central.
Дивіться також Чи можна переїхати в Альпи та отримати 27 тисяч євро: які умови
Його збудував місцевий мешканець Фабіо Морено, який хотів довести, що навіть у дуже малому просторі можна жити.
Конструкція має кілька рівнів, з'єднаних вузькими сходами. Усередині все організовано максимально компактно: меблі та техніка підібрані під розміри будинку, щоб використати кожен сантиметр.
Як виглядає вузький будинок у Перу / Скриншоти 24 Каналу
Зовні будинок виглядає як тонка вставка між іншими спорудами й контрастує з ними завдяки яскравому оформленню. Через обмежені габарити одночасно всередині може перебувати лише двоє-троє людей.
Чи придатний такий будинок для життя?
Попри невелику ширину, у будинку є кухня, спальне місце та ванна кімната. Усі ці елементи розміщені вертикально на кількох рівнях.
Найвужчий будинок у Перу / Фото Oddity Central
Автор проєкту подав заявку до Книги рекордів Гіннеса, однак рішення щодо можливого рекорду ще не ухвалене. Будинок уже став локальною цікавинкою: його відвідують туристи, а інформація про нього поширилася у медіа.
Який будинок вважається найвужчим у світі?
Найвужчим будинком у світі є Keret House у Варшаві. Це не класичне житло, а архітектурний проєкт, який збудували у 2012 році між двома будівлями.
Будинок розміщений у дуже вузькому проміжку: у найвужчому місці він має близько 70 сантиметрів, а у найширшому – 122 сантиметри. Зовнішній простір між будівлями становить близько 152 сантиметрів.
Усередині облаштували кухню, спальню, ванну та робочу зону. Водночас через обмежені розміри об'єкт не вважається повноцінним житлом і використовується як простір для тимчасового проживання.