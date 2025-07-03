Дом из лавы: исландские архитекторы предлагают новый метод строительства

Исландская архитектурная фирма s.ap arkitektar планирует использовать скамью как строительный материал. Следовательно, лава может становиться стеной, колонной или фундаментом. Проект получил название Lavaforming.

Как будет происходить переработка лавы для изготовления строительных материалов и какие материалы удастся производить из лавы, информирует 24 Канал со ссылкой на CNN.

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Какие методы предлагает архитектурная компания

В первом варианте архитекторы предлагают перенаправлять потоки лавы в специальные траншеи у подножия вулканов. там лава будет охлаждаться и становиться стеной, колонной или фундаментом.

архитекторы предлагают перенаправлять потоки лавы в специальные траншеи у подножия вулканов. там лава будет охлаждаться и становиться стеной, колонной или фундаментом. Второй вариант – создание роботов для 3D-печати зданий прямо из лавы после извержений.

– создание роботов для 3D-печати зданий прямо из лавы после извержений. Третий метод предусматривает подключение к подземной магме и ее направление в специальные камеры для изготовления архитектурных элементов.



Один из методов преобразования лавы в строительные материалы для домов / Фото s.ap arkitektar

Дело в том, что производство бетона, с помощью которого создают дома, вызывает около 8% мировых выбросов CO2. По словам архитектора Арнхильдура Палмадоттира, скамья может конкурировать с бетоном, но быть более экологичной.

Лава имеет все материальные качества, что и бетон, в зависимости от того, как она охлаждается,

– добавляет Палмадоттир.

Заметьте! Если лава быстро охлаждается, то она превращается в твердый, стекловидный материал – обсидиан. зато если медленно охлаждается, то кристаллизуется, что может подойти для создания колонн и структурных элементов. Кроме того, если лава быстро охлаждается и в нее попадает воздух, то создается пемзоподобный, высокоизоляционный материал.

Что известно о проекте строительства будущего

Известно, что проект Lavaforming зародился после мощного извержения в Исландии в 2014 году. По словам архитектора Арнхильдура Палмадоттира, из-за большого количества лавы из нее можно было построить за неделю целый город.

Поэтому, появилась идея работать с лавой в расплавленном состоянии, создавая строительные материалы, ведь от того, как быстро охлаждается лава, зависит ее текстура.