Как будет происходить переработка лавы для изготовления строительных материалов и какие материалы удастся производить из лавы, информирует 24 Канал со ссылкой на CNN.

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Какие методы предлагает архитектурная компания

В первом варианте архитекторы предлагают перенаправлять потоки лавы в специальные траншеи у подножия вулканов. там лава будет охлаждаться и становиться стеной, колонной или фундаментом.

архитекторы предлагают перенаправлять потоки лавы в специальные траншеи у подножия вулканов. там лава будет охлаждаться и становиться стеной, колонной или фундаментом. Второй вариант – создание роботов для 3D-печати зданий прямо из лавы после извержений.

– создание роботов для 3D-печати зданий прямо из лавы после извержений. Третий метод предусматривает подключение к подземной магме и ее направление в специальные камеры для изготовления архитектурных элементов.



Один из методов преобразования лавы в строительные материалы для домов / Фото s.ap arkitektar

Дело в том, что производство бетона, с помощью которого создают дома, вызывает около 8% мировых выбросов CO2. По словам архитектора Арнхильдура Палмадоттира, скамья может конкурировать с бетоном, но быть более экологичной.

Лава имеет все материальные качества, что и бетон, в зависимости от того, как она охлаждается,

– добавляет Палмадоттир.

Заметьте! Если лава быстро охлаждается, то она превращается в твердый, стекловидный материал – обсидиан. зато если медленно охлаждается, то кристаллизуется, что может подойти для создания колонн и структурных элементов. Кроме того, если лава быстро охлаждается и в нее попадает воздух, то создается пемзоподобный, высокоизоляционный материал.

Что известно о проекте строительства будущего

Известно, что проект Lavaforming зародился после мощного извержения в Исландии в 2014 году. По словам архитектора Арнхильдура Палмадоттира, из-за большого количества лавы из нее можно было построить за неделю целый город.

Поэтому, появилась идея работать с лавой в расплавленном состоянии, создавая строительные материалы, ведь от того, как быстро охлаждается лава, зависит ее текстура.