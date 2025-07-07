Як відбуватиметься переробка лави для виготовлення будівельних матеріалів та які матеріали вдасться виробляти з лави, інформує 24 Канал з посиланням на CNN.

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Які методи пропонує архітектурна компанія

У першому варіанті архітектори пропонують перенаправляти потоки лави у спеціальні траншеї біля підніжжя вулканів. там лава охолоджуватиметься й ставатиме стіною, колоною чи фундаментом.

архітектори пропонують перенаправляти потоки лави у спеціальні траншеї біля підніжжя вулканів. там лава охолоджуватиметься й ставатиме стіною, колоною чи фундаментом. Другий варіант – створення роботів для 3D-друку будівель прямо з лави після вивержень.

– створення роботів для 3D-друку будівель прямо з лави після вивержень. Третій метод передбачає підключення до підземної магми та її направлення у спеціальні камери для виготовлення архітектурних елементів.



Один із методів перетворення лави на будівельні матеріали для будинків / Фото s.ap arkitektar

Річ у тім, що виробництво бетону, за допомогою якого створюють будинки, спричиняє близько 8% світових викидів CO2. За словами архітектора Арнхільдура Палмадоттіра, лава може конкурувати з бетоном, але бути більш екологічною.

Лава має всі матеріальні якості, що й бетон, залежно від того, як вона охолоджується,

– додає Палмадоттір.

Зауважте! Якщо лава швидко охолоджується, то вона перетворюється на твердий, склоподібний матеріал – обсидіан. натомість якщо повільно охолоджується, то кристалізується, що може підійти для створення колон та структурних елементів. Крім того, якщо лава швидко охолоджується і у неї потрапляє повітря, то створюється пемзоподібний, високоізоляційний матеріал.

Що відомо про проєкт будівництва майбутнього

Відомо, що проєкт Lavaforming зародився після потужного виверження в Ісландії у 2014 році. За словами архітекторка Арнхільдура Палмадоттіра, через велику кількість лави з неї можна було збудувати за тиждень ціле місто.

Відтак, з'явилася ідея працювати з лавою в розплавленому стані, створюючи будівельні матеріали, адже від того, як швидко охолоджується лава, залежить її текстура.