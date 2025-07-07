Про зведення моста та реакцію людей на нього 24 Канал розповідає з посиланням на The Times of India.

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Незвичний міст в Індії

В Індії побудували оригінальний міст. За задумом, споруда мала покращити транспортне сполучення між районами Махамай Ка Баг, Пушпа Нагар, залізничним вокзалом і Новим Бхопалом, а також зменшити навантаження на дороги, якими щодня користується приблизно 300 тисяч людей.

На міст в Індії витратили понад 2 мільйони доларів.

Проте міст став об'єктом обговорень і критики серед місцевих мешканців, які поставили під сумнів його доцільність. Багатьох здивував небезпечний різкий поворот, що може створити труднощі для водіїв.

Представники влади, відповідальні за будівництво, пояснили, що були обмежені у виборі через нестачу вільної землі та близькість станції метро. За їх словами, проєкт змінювали тричі, намагаючись адаптувати його до умов.

Залізничний департамент не вніс правок до плану і зрештою затвердив будівництво, попри нетипове розташування конструкції.

Який вигляд має нетиповий міст в Індії, який критикують місцеві: дивіться відео

Як розв'язуватимуть проблему

Наразі уряд обіцяє внести корективи: залізничні служби виділять додаткову територію, а поворот на мосту буде згладжено для забезпечення безпечного руху.

У зв'язку з ситуацією, влада штату усунула з посад сімох інженерів. Підрядника та проєктну компанію Puneet Chaddha внесли до чорного списку.