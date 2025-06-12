Деталі про рішення знести хмарочос у Варшаві 24 Канал розповідає з посиланням на Польський холдинг нерухомості (PHN).

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У Польщі знесуть хмарочос

У Варшаві восени 2025 року знесуть хмарочос Intraco, який звели ще 50 років тому.

У компанії зазначають, що попри неодноразові спроби модернізації, хмарочос більше не відповідає вимогам сучасного ринку – як з погляду енергоефективності, так і комфортом для користувачів.

Це початок нового етапу – підготовки до створення сучасної, енергоефективної та екологічної будівлі, яка зберігатиме впізнаваність Intraco у міському просторі та водночас віддаватиме шану історії цієї локації,

– йдеться в заяві.

Першим кроком стане вибір підрядника для демонтажу будівлі. Процес обіцяють організувати так, аби мінімізувати вплив на довкілля.



Хмарочос Intraco у Варшаві знесуть восени 2025 року / Фото Pexels

Що буде на місці хмарочоса

Будівництво нового об'єкта має розпочатися навесні 2026 року. Відомо, що нова будівля зберігатиме висоту 107 метрів, проте кількість поверхів буде зменшено з 39 до 23. Це дозволить забезпечити сучасні стандарти поверхової висоти, краще природне освітлення та комфортніші умови праці. Новий фасад та елементи конструкції наслідуватимуть форму оригінального хмарочоса, зберігаючи архітектурний зв'язок із сусідньою забудовою.

У проєкті передбачили екологічні рішення: фасад із сонячними панелями, системи рекуперації енергії, повну інфраструктуру для велосипедистів, а також зручності для людей з інвалідністю. Нова будівля відповідатиме вимогам екологічної таксономії ЄС та претендуватиме на найвищі рівні сертифікації.