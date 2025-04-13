Про цікаву офісну будівлю у столиці Мексики 24 Канал розповідає з посиланням на Bloomberg CityLab.

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Унікальний хмарочос у Мехіко

У Мехіко звели хмарочос, який з однієї сторони має ширину всього 4,2 метра. Офісну будівлю, яка має 13 поверхів, вмістили на вузькій ділянці між односторонньою вулицею та залізничною колією. Ширину будівлі також обмежували труби, які є на глибині 1 – 1,5 метра під землею вздовж колії.

Вираховуючи пропорції вікон та інших елементів, архітектори застосували принцип золотого перетину.

Розмір вікон забезпечує достатньо світла, хоча навколишні багатоповерхівки затуляють сонце. У Мехіко загалом помірний, неспекотний клімат.

Залізничну колію використовували для вантажних поїздів, які декілька разів на тиждень доставляли борошно до місцевої пекарні. Останні місяці колія не працювала, бо місцеві жителі скаржилися на шум. Проте проєктувальники передбачили, що рух потягів можуть відновити, тому в будівлі використали товсте та звуконепроникне скло для вікон.

Між хмарочосом і колією навіть знайшли місце для площі, яку виклали світлою бетонною плиткою і засадили деревами. Компанія, яка володіє трубами під цією ділянкою, погодилася на таке. Натомість архітектори передбачили можливість легко знімати плити у випадку потреби поремонтувати труби.

Такий вигляд має хмарочос у Мехіко: Фото Rory Gardiner

Що передбачили в будівлі

На першому поверсі хмарочоса розмістили кафе. Перед ним замість тераси є широкі сходи, на які можна присісти, з маленькими столиками.

У Мехіко діють суворі норми на будівництво паркомісць. Перед проєктувальниками був виклик, як вмістити паркінг на 126 автівок під такою вузькою будівлею. Пандуси або ліфти не помістилися б. Рішенням стала роботизована система. Вона розподіляє авто на 13 рівнях.

На даху будинку є тераса, яку обрамили залишками фасадної сталі.

Будували хмарочос протягом 8 років. Процес затримували технічні труднощі та пандемія коронавірусу. Спочатку будинок планували лише як офісний, однак зрештою додали й інші функції, зокрема спортивні студії та медичні кабінети.

Нагадаємо, у Бразилії збудували найвищий житловий хмарочос країни – Yachthouse у місті Балнеаріу-Камборіу. Крім того, там вже працюють над зведенням іншого хмарочосу, який буде ще вищим.