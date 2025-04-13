Об интересном офисном здании в столице Мексики 24 Канал рассказывает со ссылкой на Bloomberg CityLab.

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Уникальный небоскреб в Мехико

В Мехико возвели небоскреб, который с одной стороны имеет ширину всего 4,2 метра. Офисное здание, которое имеет 13 этажей, поместили на узком участке между односторонней улицей и железнодорожными путями. Ширину здания также ограничивали трубы, которые есть на глубине 1 – 1,5 метра под землей вдоль пути.

Рассчитывая пропорции окон и других элементов, архитекторы применили принцип золотого сечения.

Размер окон обеспечивает достаточно света, хотя окружающие многоэтажки заслоняют солнце. В Мехико в целом умеренный, нежаркий климат.

Железнодорожные пути использовали для грузовых поездов, которые несколько раз в неделю доставляли муку в местную пекарню. Последние месяцы путь не работал, потому что местные жители жаловались на шум. Однако проектировщики предусмотрели, что движение поездов могут восстановить, поэтому в здании использовали толстое и звуконепроницаемое стекло для окон.

Между небоскребом и путями даже нашли место для площади, которую выложили светлой бетонной плиткой и засадили деревьями. Компания, которая владеет трубами под этим участком, согласилась на такое. Зато архитекторы предусмотрели возможность легко снимать плиты в случае необходимости отремонтировать трубы.

Такой вид имеет небоскреб в Мехико: Фото Rory Gardiner

Что предусмотрели в здании

На первом этаже небоскреба разместили кафе. Перед ним вместо террасы есть широкая лестница, на которую можно присесть, с маленькими столиками.

В Мехико действуют строгие нормы на строительство паркомест. Перед проектировщиками был вызов, как вместить паркинг на 126 автомобилей под таким узким зданием. Пандусы или лифты не поместились бы. Решением стала роботизированная система. Она распределяет авто на 13 уровнях.

На крыше дома есть терраса, которую обрамили остатками фасадной стали.

Строили небоскреб в течение 8 лет. Процесс задерживали технические трудности и пандемия коронавируса. Сначала дом планировали только как офисный, однако в конце концов добавили и другие функции, в частности спортивные студии и медицинские кабинеты.

Напомним, в Бразилии построили самый высокий жилой небоскреб страны – Yachthouse в городе Балнеариу-Камбориу. Кроме того, там уже работают над возведением другого небоскреба, который будет еще выше.