Про те, як жінка облаштувала будинок, 24 Канал розповідає з посиланням на ArchDaily.

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Проєкт українки в Каліфорнії

Українська архітекторка та дизайнерка-самоука Анастасія Дудік розробила проєкт житлового будинку в пустелі в Каліфорнії. Жінка назвала його "Хата". Проєкт вона описує як приклад футуристичного примітивізму. На створення концепції її надихнули спогади про бруталістську архітектуру радянської епохи та футуристичні купольні форми, характерні для американської архітектури ХХ століття.

Будівля, яка має площу 158 квадратних метрів, призначена для тимчасового відпочинку та розташована в пустельній місцевості поблизу містечка Пайоніртаун – популярного серед кіновиробників як локація для зйомок вестернів.

Який вигляд має житло

Перед будинком розміщено навіс для авто, а до входу ведуть сходи. Задня частина споруди має круглий басейн і зону відпочинку з амфітеатральними лавами навколо вогнища.

Основу будинку становить монолітна бетонна оболонка з круглими отворами для вікон. На тиловій стороні облаштовано великий скляний вихід.

Який вигляд має будинок / Фото зі сайту ArchDaily

Отвори та край конструкції підсвічуються люмінесцентними стрічками, що створюють м'яке світіння у темну пору доби.

Будинок має круглу форму та поділений на дві частини: в одній розташована відкрита зона з кухнею, вітальнею та їдальнею, в іншій – дві окремі спальні кімнати.

Якщо зовнішній фасад оздоблено у білому кольорі, то внутрішні тиньковані стіни відтворюють фактуру природного бетону.

У вітальні є м'який кутовий диван. Для виготовлення меблів використали натуральну деревину та нержавіючу сталь. У ванній кам'яні мийки надають простору природної естетики.

Бетонна конструкція забезпечує пасивне збереження тепла в будинку, а також має вогнестійкі властивості й витримує сейсмічні навантаження.