Про оригінальну хатину розповів автор ютуб-каналу "Однією Правою" Влад Хільченко, інформує 24 Канал.

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Історія найвищої хати Європи

Найвищою хатиною в Європі є Маргарита Хат – одне з найбільших інженерних див у Альпах. Розташована вона у гірському масиві Монте-Роза на висоті 4 554 метри.

Будували цю хату на скельному виступі гори Сігналкупе – єдиної відносно стабільної і придатної до цього,

– зауважує Влад Хільченко.

Будівництво стартувало у 1890 році, коли на гору почали піднімати всі необхідні матеріали та вручну конструювати каркас. Завершилося спорудження хатини через 3 роки. Назву будівля отримала на честь тодішньої королеви Італії – Маргарити. Цікаво, що на урочисте відкриття хатини королева сама туди піднялася.

Метою спорудження будівлі було бажання поєднати альпінізм із науковими дослідженнями. Завдяки цій локації вдалося зробити чимало важливих відкриттів, зокрема у сфері висотної медицини, імунології, а також метеорології та гляцеології (наука про форми, склад, будову та властивості криги в повітрі, на земній поверхні та під землею, їх поширення й процеси, що відбуваються в них). Дослідження тривають і досі.

Неймовірний вигляд найвищої в Європі хатини / Скриншоти з відео "Однією Правою"

Як хатина функціонує тепер

У 1980-х роках Маргариту Хат оновили та утеплили. Тепер там розміщені 70 кімнат.

У 2025 році сезон походів стартував з 21 червня і триватиме до 7 вересня. У цей час хатина є популярною, там зупиняється багато туристів. Ціна ліжкомісця за ніч коштує від 110 євро.

Вигляд хати всередині / Скриншот з відео "Однією Правою"

Натомість взимку будівля зазвичай пустує. У холодну пору вона функціонує більше як притулок. Тобто кожен охочий може там зупинитися.