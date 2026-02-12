Реформа аренды в Германии: как изменятся цены и правила для арендаторов
- Правительство Германии вводит ограничения на индексированные договоры, краткосрочную аренду и плату за мебель, чтобы сдержать рост арендных цен и усилить защиту арендаторов.
- Украинцы, которые арендуют жилье в Германии, будут подпадать под те же новые правила, что и другие арендаторы, в частности ограничения на повышение арендной платы и защиту от выселения.
Правительство Германии планирует ввести новые правила для рынка аренды, чтобы ограничить рост цен и усилить защиту арендаторов. Изменения касаются индексированных договоров, краткосрочной аренды и меблированного жилья, поэтому они непосредственно повлияют и на иностранцев.
Как изменится аренда в Германии?
Немецкое правительство расширяет государственное регулирование арендного рынка из-за длительного роста стоимости жилья во многих городах, сообщает "I am Expat".
Новые правила должны ограничить механизмы, которые позволяли быстро повышать арендную плату или обходить действующие ограничения. Больше всего изменений претерпят:
- Индексированные договоры аренды. В таких контрактах плата автоматически растет вместе с инфляцией. Теперь повышение планируют ограничить – не более чем на 3,5% в год от базовой арендной ставки.
- Краткосрочные договоры. Если аренда длится более шести месяцев, она будет подпадать под действие механизма сдерживания цен. Это должно уменьшить практику заключения коротких контрактов с последующим резким повышением стоимости жилья.
- Платежи за мебель в квартире. Владельцы должны будут четко показывать, сколько арендатор платит за само жилье, а сколько – за мебель. Также планируют установить ограничения на доплаты за меблировку и требования к состоянию и возрасту мебели, за которую берут дополнительную плату.
Усиливается и защита от выселения. Если арендатор погасит задолженность, владелец не сможет автоматически расторгнуть договор аренды. Это должно уменьшить риск потери жилья из-за временных финансовых трудностей.
Параллельно продолжает действовать ограничения на цены в новых договорах аренды в регионах с дефицитом жилья. Это правило продлили до 2029 года. В таких зонах арендная плата обычно не может превышать среднюю рыночную более чем на 10%.
Как это повлияет на украинцев?
Украинцы, которые арендуют жилье в Германии, будут подпадать под те же правила защиты, что и другие арендаторы. Это означает ограничение темпов повышения арендной платы, прозрачные условия договоров и защиту от выселения.
Для тех, кто уже снимает жилье, расходы могут стать более предсказуемыми более предсказуемыми, особенно в городах с высоким спросом на квартиры. Новые требования к меблированному жилью также уменьшат риск скрытых доплат в договорах аренды.
К слову, новые правила не меняют сам уровень спроса на жилье. В крупных городах, где предложение ограничено, поиск квартиры может оставаться сложным даже при более жестком контроле цен.
Какова стоимость аренды жилья в Германии?
Средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в Германии составляет около 838 евро в месяц, причем стоимость значительно выше в крупных городах, таких как Берлин и Мюнхен, сообщает Numbeo.
Арендная плата это лишь часть расходов. Иностранцу стоит подготовить заранее сумму в несколько раз больше стоимости месячной аренды.