Часть ВПЛ лишится права на жилищные ваучеры: что изменится с 1 августа

С 1 августа 2026 года для ВПЛ изменятся правила получения жилищных ваучеров. Часть переселенцев лишится права на помощь, а воспользоваться ею в рамках программы "еОселя" можно будет только на новых условиях.

Кто лишится права на жилищный ваучер с 1 августа

Как пояснили в сообщении общественной организации "ВПЛ Украины", программу меняют, чтобы бюджетные средства получили в первую очередь переселенцы, не имеющие собственного жилья и других возможностей его приобрести.

После 1 августа ваучер не будет предоставляться ВПЛ, которые с 24 февраля 2022 года до момента подачи заявления утратили право собственности на любое жилье. Причиной для отказа может стать, например, продажа или дарение квартиры в более безопасном регионе страны.

Ограничение также будет распространяться на переселенцев, которые уже воспользовались льготной ипотечной программой. Не смогут получить ваучер и люди, которые зарегистрировали место жительства на временно оккупированной территории после того, как населенный пункт оказался под контролем российских войск.

В то же время изменения не коснутся ВПЛ, которые уже получили жилищный ваучер или подали заявление до вступления новых правил в силу.

В дальнейшем претендовать на помощь смогут переселенцы, не имеющие жилья в собственности, не пользовавшиеся программой "еОселя" и зарегистрированные на временно оккупированной территории еще до оккупации своего населенного пункта.

С 1 августа изменится и порядок совмещения ваучера с льготной ипотекой. Сначала оформить кредит по программе "єОселя", а затем обратиться за ваучером под эту ипотеку уже не получится.

Сохранится и другой вариант – ВПЛ сможет сначала получить ваучер, а затем подать его в банк в качестве первого взноса по программе "еОселя".

Напомним, использовать жилищный ваучер в качестве первоначального взноса по программе "єОселя" смогут ВПЛ с временно оккупированных территорий, имеющие статус участника боевых действий или лица с инвалидностью вследствие войны.

Однако воспользоваться этим механизмом можно будет только после принятия Верховной Радой законопроекта № 15335. Пока этого не произойдет, банки не смогут засчитывать жилищный ваучер в качестве первого взноса по льготной ипотеке.