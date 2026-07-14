В Нидерландах разработали новую добавку для бетона: она удерживает углекислый газ на протяжении столетий

Бетон остается одним из самых распространенных материалов в строительстве, однако производство цемента сопровождается значительными выбросами углерода. В Нидерландах разработали добавку, которая может не только уменьшить эти выбросы, но и надолго закрепить углекислый газ внутри готовых конструкций.

Что известно о новом строительном материале из Нидерландов

Нидерландская компания Paebbl создала Rebond 300 – углеродно-отрицательный цементный материал. Его добавляют в обычные бетонные смеси, где он может заменить до 30% цемента, пишет itc.ua.

Разработка имеет вид мелкого светло-серого порошка. Для ее производства используется ускоренная минерализация. В ходе этого процесса углекислый газ вступает в реакцию с минералами и превращается в твердое вещество.

В природе такой процесс может длиться тысячелетиями. Компании удалось значительно ускорить его в производственных условиях.

После добавления в бетон углерод надолго остается внутри материала. Его углеродный след составляет -149 килограммов углекислого газа на тонну. Это означает, что материал удерживает больше углерода, чем выделяется при его производстве. При стандартном использовании он может уменьшить общий углеродный след бетонной конструкции до 40%.

При этом производителям бетона не нужно полностью менять оборудование или технологию. Новый материал можно добавлять в смеси, которые уже используются для товарного и сборного бетона.

Материал имеет почти белый цвет. Благодаря этому его можно использовать не только в скрытых конструкциях, но и в фасадах, видимых бетонных элементах, общественной инфраструктуре и дизайнерских изделиях.

Paebbl уже тестирует разработку в реальных проектах совместно с большими европейскими компаниями Holcim и Heijmans. В частности, в Германии с его использованием залили промышленную бетонную плиту площадью 420 квадратных метров. Конструкция соответствовала требованиям к прочности, а работы завершились без задержек.

Напомним, что производство обычного бетона оставляет значительный углеродный след из-за цемента в его составе. Поэтому разработчики все чаще заменяют часть цемента золой, шлаком и другими материалами. Так появился "зеленый" бетон, который требует меньше ресурсов и в то же время может быть более прочным и устойчивым к растрескиванию.