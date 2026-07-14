Що відомо про новий будівельний матеріал із Нідерландів

Нідерландська компанія Paebbl створила Rebond 300 – вуглецево-негативний цементний матеріал. Його додають до звичайних бетонних сумішей, де він може замінити до 30% цементу, пише itc.ua.

Розробка має вигляд дрібного світло-сірого порошку. Для її виробництва використовують прискорену мінералізацію. Під час цього процесу вуглекислий газ вступає в реакцію з мінералами та перетворюється на тверду речовину.

У природі такий процес може тривати тисячоліттями. Компанії вдалося значно прискорити його у виробничих умовах.

Після додавання до бетону вуглець надовго залишається всередині матеріалу. Його вуглецевий слід становить -149 кілограмів вуглекислий газ на тонну. Це означає, що матеріал утримує більше вуглецю, ніж виділяється під час його виробництва. За стандартного використання він може зменшити загальний вуглецевий слід бетонної конструкції до 40%.

Виробникам бетону при цьому не потрібно повністю змінювати обладнання або технологію. Новий матеріал можна додавати до сумішей, які вже використовують для товарного та збірного бетону.

Матеріал має майже білий колір. Завдяки цьому його можна використовувати не лише у прихованих конструкціях, а й у фасадах, видимих бетонних елементах, громадській інфраструктурі та дизайнерських виробах.

Paebbl уже випробовує розробку в реальних проєктах разом із великими європейськими компаніями Holcim та Heijmans. Зокрема, у Німеччині з її використанням залили промислову бетонну плиту площею 420 квадратних метрів. Конструкція відповідала вимогам до міцності, а роботи завершили без затримок.

Нагадаємо, виробництво звичайного бетону залишає значний вуглецевий слід через цемент у його складі. Тому розробники дедалі частіше замінюють частину цементу золою, шлаком та іншими матеріалами. Так з'явився "зелений" бетон, який потребує менше ресурсів і водночас може бути міцнішим та стійкішим до тріщин.