"Ощадбанк" выделил Львову 582,6 миллиона гривен на модернизацию критически важной инфраструктуры

"Ощадбанк" и Львовский городской совет заключили новое кредитное соглашение на сумму 582,6 миллиона гривен. Финансирование рассчитано на 5 лет и направлено на обновление важнейших объектов города. Это уже третий подобный договор между банком и Львовом за последние три года.

"Ощадбанк" выделит средства на реконструкцию критически важной инфраструктуры Львова

Ощадбанк и Львовский городской совет заключили новое кредитное соглашение на сумму 582,6 миллиона гривен, сообщили в пресс-службе банка. Финансирование рассчитано на 5 лет и направлено на обновление критически важных объектов города.

Это уже третий подобный договор между банком и Львовом за последние три года.

В рамках нового пятилетнего соглашения приоритетными направлениями определены модернизация системы теплоснабжения и развитие резервных источников энергии. Также финансирование будет направлено на обновление объектов жилищно-коммунального хозяйства, реконструкцию и строительство дорожной инфраструктуры, а также укрепление энергетической безопасности общины.

Благодаря этому шагу совокупный объем финансирования Львова по кредитным договорам с банком за три года достиг 2,09 миллиарда гривен. Банк подчеркивает важность поддержки общин в развитии инфраструктуры, энергетической безопасности и устойчивости городов.

Всего с начала полномасштабного вторжения "Ощадбанк" заключил с украинскими муниципалитетами кредитные соглашения на сумму 7,8 миллиарда гривен. По состоянию на 1 августа 2026 года доля финансового учреждения в кредитовании муниципалитетов превышает 64%.

Кстати, ранее мы писали, что в Украине продолжает дорожать первичный рынок жилья. Наиболее ощутимый рост цен фиксируется в западных регионах, а лидирует по стоимости квадратного метра в новостройках Львов.