Британская пара ремонтирует старый коттедж уже 10 месяцев: в "полудоме" до сих пор нет отопления

Супруги из Британии купили старый коттедж 1930-х годов и решили самостоятельно сделать ремонт. Но за десять месяцев владельцы потратили 30 тысяч фунтов, а дом до сих пор без нормальной кухни и отопления.

Почему ремонт старого коттеджа затянулся?

Дрю Файви и ее жених Джейк Бернем приобрели дом в британском Слейтвейте за 280 тысяч фунтов стерлингов, пишет The Sun.

Предыдущая владелица прожила там 100 лет, а сам коттедж десятилетиями почти не обновляли. Пара рассчитывала постепенно привести жилье в порядок собственными силами. На решение повлияли видео в TikTok и Instagram, где старые дома превращают в стильные дома за несколько коротких роликов.

Дом, который купили супруги / Фото SWNS

На самом деле ремонт оказался значительно сложнее. В доме пришлось демонтировать старый каминный дымоход, менять окна и сносить стену между кухней и гостиной. Почти каждый этап добавлял новых проблем.

За десять месяцев ремонта пара полностью потратила бюджет в 30 тысяч фунтов стерлингов. В то же время работы до сих пор не завершились, а часть помещений остается непригодной для комфортной жизни.

Это что-то вроде полудома и полустроительной площадки. Возле полуразрушенной дымовой трубы стоит диван с красивыми подушками,

– рассказывает Дрю.

Дрю призналась, что соцсети создали ложное впечатление о быстром и простом ремонте старых домов. По ее словам, в реальной жизни такие проекты постоянно требуют дополнительных денег, времени и физических сил.

В каких условиях сейчас живут владельцы дома?

Несмотря на длительный ремонт, в коттедже до сих пор нет полноценной кухни. В доме не установили плиту и духовку, поэтому пара уже несколько месяцев готовит пищу только в аэрогриле.

Из-за отсутствия кухонной мойки посуду приходится мыть в ванной комнате на втором этаже. Часть зимы владельцы прожили без отопления и ходили принимать душ к друзьям.

Как выглядит "полудом" сейчас / Фото SWNS

Проблемы возникли и с самим домом. В конце 2025 года вода начала просачиваться из-под пола, из-за чего им пришлось установить помпу для откачки. Точную причину подтопления владельцы до сих пор не нашли.

Дрю и Джейк предполагают, что проблема могла существовать еще до покупки коттеджа. Из-за постоянных расходов пара теперь пытается экономить на всем, чтобы не накапливать долги во время ремонта. Несмотря на трудности, владельцы не планируют продавать дом и продолжают постепенно приводить его в порядок.

Как украинцы покупают старые заброшенные дома?

Украинка Алина Глебко вместе с мужем Русланом купила старый заброшенный дом. В жилье, на которое никто и не обращал внимания, они увидели потенциал. Такие объекты часто отпугивают людей, ведь это не вариант "заехал и живешь". Это скорее история о много работы сразу после заселения.

Это уже не первый проект супругов, поэтому пользователи соцсетей активно поддерживают и восхищаются смелостью браться за сложные проекты.

В Украине также стало популярным восстанавливать заброшенные дома. Спрос на жилье в селах в последние годы существенно активизировался. По словам обозревателя рынка недвижимости Виктории Берещак в комментарии 24 Каналу, он увеличился минимум на треть.