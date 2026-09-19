ТСЖ начислило пеню за неуплаченные взносы: когда это незаконно

ОСМД не может просто начислить пеню совладельцу за просроченные взносы исключительно на основании решения общего собрания. Для этого должно быть отдельное законное или договорное основание.

Может ли ОСМД начислять пеню за неуплаченные взносы

18 сентября Верховный Суд обнародовал свою позицию по делу № 910/12405/25, которое было рассмотрено еще 29 июля 2026 года. Суд отметил, что законодательство не предусматривает пени или штрафа именно за просрочку уплаты обязательных взносов в ОСМД, пишет 24 Канал.

Причиной спора стала задолженность общества перед объединением совладельцев. Долг накопился за содержание дома и придомовой территории, а также за вывоз бытовых и крупногабаритных отходов. ОСМД хотело взыскать не только основную сумму, но и пеню, 3% годовых и инфляционные потери.

В ответ компания оспорила пункт порядка уплаты взносов, который позволял объединению начислять пеню за просроченные платежи.

Суд пояснил, что порядок уплаты взносов, даже если его поддержало общее собрание ОСМД, нельзя приравнивать к гражданско-правовому договору. Поэтому решение совладельцев само по себе не дает объединению права устанавливать дополнительную ответственность для должника.

В данном деле отдельного договора, в котором была бы прописана пеня за просрочку взносов, между ОСМД и обществом не заключалось. В связи с этим суд признал соответствующий пункт порядка уплаты взносов недействительным и отказал ОСМД во взыскании пени.

В то же время это не означает, что задолженность перед ОСМД можно не выплачивать. Основной долг остается, а при наличии оснований с должника также могут взыскать 3% годовых и инфляционные потери.

Напомним, совладельцы многоквартирного дома могут сами выбрать, кто будет им управлять – ОСМД, частная компания или коммунальная служба. Если они решили сменить управляющего, предыдущий договор необходимо расторгнуть отдельно, иначе жильцам могут выставлять счета сразу две структуры.