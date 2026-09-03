Супруги из Бахмута купили дом в деревне: как они планируют использовать большой участок

Семья переселенцев из Бахмута приобрела в селе в Хмельницкой области дом, в котором два года никто не жил. Дом требует ремонта, но при нем есть большой участок, который супруги хотят использовать для заработка.

Какой дом приобрели переселенцы из Бахмута

В селе Бачмановка семья приобрела кирпичный дом площадью около 75 квадратных метров. Рядом с ним находится 25 соток земли, а во дворе – собственный колодец и хозяйственные постройки с запасом дров, рассказали владельцы на канале "Мы из Бахмута".

Бачмановка расположена недалеко от Славуты, куда ранее уже переехала часть родных. Переселенцы искали жилье поближе к ним, проверяли наличие света и газа, а также оценивали состояние усадьбы. Для семьи было важно, чтобы после покупки не пришлось сразу ремонтировать дом. Собственных денег на дом не хватило, поэтому часть расходов взяли на себя родственники.

Дом простоял без жильцов два года, и все это время его не отапливали. Больше всего супруги беспокоились из-за крыши, которая за два года могла повредиться, но во время осмотра следов протечек не заметили. Внутри дом требует капитального ремонта.

Газ и электричество в дом уже подведены. Отапливать дом можно газом или двумя печами. Сразу менять или ремонтировать коммуникации семье не придется. Внутри супруги хотят обустроить санузел с душем и сделать отдельный коридор, поэтому ремонт будут проводить постепенно.

Землю возле дома семья планирует использовать и для собственных нужд, и для заработка. На участке хотят разбить огород. Супруги более 30 лет выращивают саженцы и планируют заниматься этим и в Хмельницкой области, чтобы земля приносила семье доход.

Напомним, блогер Евгений приобрел старый дом на Боржаве и постепенно восстанавливает его, сохраняя старинные детали. Дом уже подняли на 45–50 сантиметров, а старую крышу и гнилой пол пришлось полностью заменить.