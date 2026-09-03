Який будинок придбали переселенці з Бахмута

У селі Бачманівка родина придбала цегляний будинок площею близько 75 квадратних метрів. Біля нього є 25 соток землі, а на подвір'ї – власна криниця та господарські приміщення із запасом дров, розповіли власники на каналі "Ми із Бахмута".

Бачманівка розташована неподалік Славути, куди раніше вже перебралася частина рідних. Переселенці шукали житло ближче до них, перевіряли світло й газ, а також дивилися на стан садиби. Для родини було важливо, щоб після купівлі не довелося одразу ремонтувати дім. Власних грошей на будинок не вистачило, тому частину витрат взяли на себе близькі.

Будинок простояв без мешканців два роки, і весь цей час його не опалювали. Найбільше подружжя хвилювалося через дах, який за два роки міг пошкодитися, але під час огляду слідів протікання не помітили. Усередині будинок потребує капітального ремонту.

Газ і світло до оселі вже підведені. Опалювати будинок можна газом або двома грубками. Одразу міняти чи ремонтувати мережі родині не доведеться. Усередині подружжя хоче облаштувати санвузол із душем та зробити окремий коридор, тому поступово робитимуть ремонт.

Землю біля будинку родина планує використовувати й для власних потреб, і для заробітку. На ділянці хочуть облаштувати город. Подружжя понад 30 років вирощує саджанці й планує займатися цим і на Хмельниччині, щоб земля приносила родині дохід.

Нагадаємо, блогер Євген придбав стару хату на Боржаві й поступово відновлює її, зберігаючи давні деталі. Будинок уже підняли на 45 – 50 сантиметрів, а старий дах і трухляву підлогу довелося повністю замінити.