После покупки квартиры можно остаться без света: что надо обязательно сделать

После покупки квартиры новый владелец должен переоформить договор на электроэнергию, иначе могут возникнуть проблемы с поставками. В ДТЭК объяснили, как это сделать через "единое окно" и почему не стоит медлить.

Почему после покупки квартиры нужно переоформить договор после покупки квартиры?

У ДТЭК отмечают, что договор на распределение электроэнергии заключается с конкретным потребителем.

После смены собственника жилья предыдущий договор остается в силе только для старого владельца, поэтому новый не имеет оформленных прав на получение услуги.

Поэтому электроэнергия фактически потребляется без надлежащего договора. В компании предупреждают, что в таком случае возможны ограничения или прекращение электроснабжения.

Также без переоформления лицевой счет и начисления остаются привязанными к предыдущему владельцу, что усложняет контроль за оплатами.

Как работает "единое окно" для переоформления?

В ДТЭК советуют воспользоваться сервисом "единого окна", который позволяет подать документы сразу для нескольких услуг.

Для переоформления нужно подать заявление и базовый пакет документов:

паспорт и идентификационный код;

документ о праве собственности на жилье;

заявление на заключение договора.

Подать документы можно в центре обслуживания клиентов или онлайн. После проверки заключается новый договор или оформляется заявление-присоединение.

Когда обращаться и какие риски при промедлении?

В ДТЭК советуют обратиться к поставщику сразу после оформления права собственности на квартиру. Это позволяет избежать ситуаций, когда потребление электроэнергии не урегулировано документально.

По правилам розничного рынка электроэнергии, пользоваться светом можно только после заключения договора. Если новый владелец этого не сделает, поставщик может отключить электроэнергию до момента переоформления, отмечается в Законодательстве.

