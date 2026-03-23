Почему без регистрации право собственности не подтверждено?

В Украине право собственности на недвижимость возникает только после государственной регистрации, указано в Гражданском кодексе.

То есть ключевым является не сам договор или свидетельство, а внесение данных в Государственный реестр прав. Именно запись в реестре определяет, кому принадлежит квартира.

Поэтому жилье может использоваться годами, но юридически оставаться неоформленным. В случае спора или проверки решающим является наличие регистрации, а не старые документы.

Какие проблемы могут возникнуть без регистрации?

Отсутствие регистрации создает конкретные риски:

Невозможность продать или переоформить жилье. Без записи в реестре нотариус не удостоверит договор купли-продажи, дарения или обмена.

Ограниченный доступ к государственным компенсациям. В случае повреждения или уничтожения жилья выплаты предусмотрены только для объектов, внесенных в реестр. Фактически квартира не существует государства.

Сложности с оформлением наследства. Если квартира не зарегистрирована, наследникам придется обращаться в суд, чтобы доказать право на имущество. Это затягивает процесс и увеличивает расходы.

Риск мошенничества. Отсутствие записи в реестре создает возможности для манипуляций с документами, в частности двойной продажи или их подделки.

Какие документы подтверждают право собственности на квартиру?