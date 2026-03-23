Чому без реєстрації право власності не підтверджене?

В Україні право власності на нерухомість виникає лише після державної реєстрації, зазначено у Цивільному кодексі.

Тобто ключовим є не сам договір чи свідоцтво, а внесення даних до Державного реєстру речових прав. Саме запис у реєстрі визначає, кому належить квартира.

Через це житло може використовуватися роками, але юридично залишатися неоформленим. У разі спору або перевірки вирішальним є наявність реєстрації, а не старі документи.

Які проблеми можуть виникнути без реєстрації?

Відсутність реєстрації створює конкретні ризики:

Неможливість продати або переоформити житло. Без запису в реєстрі нотаріус не посвідчить договір купівлі-продажу, дарування чи обміну.

Обмежений доступ до державних компенсацій. У разі пошкодження або знищення житла виплати передбачені лише для об'єктів, внесених до реєстру. Фактично квартира не існує держави.

Складнощі з оформленням спадщини. Якщо квартира не зареєстрована, спадкоємцям доведеться звертатися до суду, щоб довести право на майно. Це затягує процес і збільшує витрати.

Ризик шахрайства. Відсутність запису в реєстрі створює можливості для маніпуляцій із документами, зокрема подвійного продажу або їх підробки.

Які документи підтверджують право власності на квартиру?