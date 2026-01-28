Почему в хрущевках холодно зимой: какая деталь в стене снижает температуру в квартире

В хрущевках есть малозаметная деталь, о которой часто вспоминают только зимой. Именно она может существенно влиять на то, насколько быстро жилье теряет тепло во время морозов и отключения отопления.

Какая скрытая деталь есть в квартирах хрущевок?

Когда-то ниша под окном на кухне была практичным решением, когда бытовая техника была дефицитом, пишет Remontuem.

В толстой кирпичной стене делали углубление, а в задней части оставляли отверстие наружу, чтобы холодный воздух охлаждал продукты.

В современных реалиях такая ниша может только усугубить ситуацию. Она создает слабый участок в наружной стене, через который кухню быстрее выстуживает с улицы. Если во время ремонта нишу не заложили или не утеплили, сквозняки и холод ощущаются даже тогда, когда батарея рядом работает на максимум.

Ниша на кухне / Фото Remontuem

Почему из-за этого хрущевки больше всего теряют тепло?

Хрущевки в целом имеют низкую энергоэффективность, а хрущевский холодильник только усугубляет проблему. Тепло идет не только сквозь стены. Влияют окна, вентиляция и общая герметичность квартиры, отмечает архитектор Сергей Юнаков.

Во время мороза, когда на улице мороз, в хрущевке температура с комфортных плюс 18 может упасть до плюс 10 примерно за 8 часов. Ощутимый холод на уровне около плюс 6 наступает ориентировочно через 14 часов. В квартире, где есть эта ниша или старые окна, температура будет падать еще быстрее.

Какие дома сохраняют тепло лучше всего, а какие хуже всего?

Хуже всего держат тепло советские панельные дома 70 – 80-х годов. При похожих условиях падение до плюс 10 может произойти уже за 6 часов, а до плюс 6 примерно за 12 часов.

Из старых домов самые лучшие – сталинки с массивными кирпичными стенами. До плюс 10 они охлаждаются за 10 – 12 часов, а до ощутимого холода могут доходить только через сутки.

Лучшие показатели у современных новостроек с качественным фасадным утеплением и герметичными стеклопакетами. Даже в сильный мороз такая квартира может оставаться пригодной для жизни без обогрева около 12 – 14 часов, а существенное охлаждение до уровня плюс 6 часто наступает только примерно через сутки.

Какие этажи лучшие для жизни?

В 2026 году украинцы при покупке жилья продолжают обходить некоторые предложения, обращая внимание на этажность. Современные реалии кардинально изменили мнение покупателей относительно комфорта, престижа и безопасности дома.

Наибольший спросом на рынке жилья пользуются квартиры на средних этажах. Обычно покупатели выбирают жилье с третьего по восьмой этаж, потому что именно этот вариант считается оптимальным по соотношению цены квартиры, безопасности и удобства.