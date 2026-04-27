Большие дворы в СССР не были случайностью: зачем оставляли столько пространства

В советских городах между многоэтажками оставляли большие дворы, и это не было случайностью. Такая планировка имела конкретные причины и влияла на то, как люди жили каждый день.

Почему дворы между домами в СССР делали большими?

В основу закладывали санитарные нормы, которые четко определяли расстояние между домами, пишет Oboz.ua.

Архитекторы учитывали инсоляцию, то есть количество солнечного света, которое должно было попадать в квартиры в течение дня. Свет считали важным для здоровья, ведь он уменьшал риск распространения бактерий и частично компенсировал тесные жилищные условия.

Расстояние между домами могло достигать 40 – 60 метров, а площадь дворов иногда доходила до 1 гектара. Это обеспечивало доступ воздуха, уменьшало ощущение плотной застройки и создавало комфортное пространство для жителей.

Не менее важной была идея совместной жизни. В середине 20 века квартиру воспринимали как место для отдыха, а не для активного досуга. Дворы становились центром повседневной жизни – там обустраивали детские площадки, скамейки и пространство для встреч.

Люди чаще знакомились, проводили время вместе и формировали соседские связи. Пространство работало как инструмент, который объединял жителей и поддерживал идею коллективности.

Как планирование дворов влияло на города и что изменилось?

Большие дворы имели и практическую пользу. Широкие расстояния позволяли прокладывать инженерные сети без сложных решений под домами. Кроме того, оставалось достаточно места для проезда пожарной техники или скорой помощи.

После 1990-х подход к застройке постепенно изменился. Земля в городах подорожала, поэтому застройщики начали использовать каждый метр территории. Новые жилые комплексы проектируют плотнее, а дворы становятся значительно компактнее.

Вместе с этим изменился и образ жизни жителей. Двор больше не выполняет роль главного места для общения. Часто он превращается в проходную территорию или паркинг, а не в пространство для отдыха и взаимодействия.

Какие дома ненавидели жители в СССР?

Круглые дома в СССР многим жильцам не нравились еще с первых лет жизни в них. Внешне они выглядели необычно и даже привлекали внимание, но жить в таких зданиях оказалось не так удобно, как ожидали, рассказали на канале Pribambas TV.

Комнаты имели странную форму, поэтому мебель становилась плохо и остаются пустые углы. В части квартир не хватало света, появлялась влага, а во дворе звук ходил по кругу и хорошо слышался даже издалека, что раздражало людей. Из-за этого многие жители быстро разочаровывались в таком жилье.