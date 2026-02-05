Странная деталь старых подъездов: почему стены красили в два цвета

Стены в старых подъездах часто окрашены не полностью, а лишь наполовину, да еще и в два разных цвета. Такая деталь знакома миллионам людей, но появилась она не для красоты, а из-за будничной практичности и строгой экономии в СССР.

Почему стены красили только до половины?

В большинстве многоэтажек советского периода нижнюю часть стен покрывали масляной краской, а верхнюю просто белили, пишет Novyny.LIVE.

Смотрите также Архитектура СССР: какие дома возненавидели жители

Граница обычно проходила примерно на уровне плеч взрослого человека. Именно эта зона больше всего страдала от ежедневного пользования подъездом.

Жители постоянно касались стен сумками, пакетами, мебелью во время переездов, детскими колясками и велосипедами. Зимой добавлялись мокрая одежда и грязная обувь. Темная краска лучше скрывала пятна, царапины и потертости, а также позволяла чаще мыть поверхность и не портить стену.

Верхнюю часть оставляли светлой по практическим причинам. Побелка была дешевой, ее легко обновляли во время косметических ремонтов. Светлый верх еще и делал узкие подъезды более светлыми визуально светлее, ведь естественного освещения там обычно не хватало.

Зачем красили только края ступенек?

Еще одна характерная черта старых подъездов – окрашенные края лестницы. Центральная часть ступеньки, где чаще всего ступали люди, быстро стиралась, рассказывает автор YouTube-канале "Историк". Красить ее полностью было невыгодно, потому что покрытие долго не держалось.

Подъезд с зеленой краской / Фото Rieltor

Края ступенек пачкались меньше, зато именно там скапливалась пыль и мусор, которые было удобнее смывать с окрашенной поверхности. Частичное окрашивание также уменьшало риск скольжения, ведь гладкая краска на всей плоскости могла делать лестницу скользкой во влажную погоду.

Почему выбирали именно темные холодные цвета?

Чаще всего использовали синие и зеленые оттенки. Такие краски считались практичными, менее маркими и дольше сохраняли приличный вид в местах общего пользования.

В условиях массового строительства и постоянной экономии материалов предпочтение отдавали именно тем решениям, которые служили дольше и требовали меньше ухода.

Как львовянин создает миниатюрные подъезды многоэтажек?