Что это за светильники и как возникла идея?

Львовянин Максим Винтонив создает авторские светильники, выглядящие как подъезды типовых панельных домов, пишет Вечерний Киев.

Внутри можно увидеть лестничные площадки, двери квартир, батареи и почтовые ящики. Пространство наполнено мягким светом, который напоминает вечер в обычном жилом доме.

Все началось со случайно найденных кусков пенопласта. Сперва хотел создать какую-то абстрактную архитектурную деталь, но в процессе образ подъезда вырисовался сам собой. Я смастерил дверь лифта, вмонтировал крошечную кнопку и добавил то самое тусклое освещение. Результат меня поразил,

– рассказал Максим.

Первый светильник стоял на полочке около двух лет, потом автор доработал его и подарил другу. Несколько месяцев назад фото выложили в соцсети. Реакция людей оказалась очень эмоциональной, поэтому создание миниатюр продолжилось.

Как выглядят необычные светильники?

Миниатюрные подъезды создают собственноручно на основе воспоминаний или фотографий заказчиков. Масштаб изделия 1 до 15, отмечают на странице @panelka.mini.

Многие наши клиенты потеряли свои дома или сейчас не могут туда вернуться. В таком случае они просто словесно описывают, какой был цвет стен, какие надписи или объявления висели, что где стояло. На основе этого мы делаем эскиз и воспроизводим миниатюру подъезда,

– поделился автор.

Каждый светильник наполнен мелкими деталями. На стенах видны потертости, следы времени и надписи. Есть доски объявлений с миниатюрными бумажками. У входа установлены крошечные батареи и старые почтовые ящики.

Отдельное внимание автор уделяет лифту. В нем светятся кнопки, а двери выглядят максимально реалистично. Благодаря освещению создается эффект настоящего подъезда в вечернее время.

Как их создают?

Основой для светильников служит пенополистирол. Из него вручную вырезают стены, лестницы и другие части конструкции. После этого все элементы склеивают и дополняют деталями. Некоторые части изготавливают с помощью 3D печати, однако значительную часть декора мастер делает самостоятельно.

Далее модель красят и добавляют мелкие эффекты изношенности, чтобы она выглядела правдоподобно. После завершения отделки устанавливают подсветку. Создание одного такого светильника занимает около 12 часов, ведь работа требует внимательности к каждой детали.

Какие дома в СССР не любили жители?

Архитекторы СССР в 1970-х решили отойти от однообразных панелек и построили кольцевые дома, которые должны были освежить городской пейзаж и символизировать олимпийские кольца. По замыслу, такая форма должна была стать новым взглядом на жилье, но на практике оказалась скорее головной болью для жителей.

Круглые стены приводили к тому, что комнаты получались трапециями, а прямая мебель не вписывалась в интерьер. Солнечный свет плохо попадал в квартиры, а замкнутый внутренний двор и слабая вентиляция делали помещения сырыми и холодными.