Какое жилье в 2026 году отпугивает покупателей и трудно продается

Рынок недвижимости в последнее время изменился радикально. Если раньше покупатели в первую очередь обращали внимание на ремонт, вид из окна, расположение, то теперь главными критериями стали безопасность района и "чистота" документов. Объекты, которые еще недавно считались выгодной инвестицией, все чаще превращаются в актив, от которого сложно избавиться без потерь.

Какие локации отпугивают покупателей?

Эксперты из АН Oksagen рассказали, какие предложения при покупке квартиры лучше не рассматривать.

Прежде всего покупателей отталкивает близость к "активным" объектам. Военные части, стратегические предприятия или ключевые подстанции сейчас воспринимаются как серьезная опасность. Даже если район в целом тихий, люди боятся возможных инцидентов в будущем. Ликвидность такого жилья стремительно падает, и специалисты агентства прогнозируют, что ситуация только усложнится.

К этому добавляются квартиры рядом с крупными транспортными развязками и промышленными зонами – шум, пыль и постоянное движение делают их малопривлекательными для покупателей.

Какие юридические моменты являются важными?

Юридические "подводные камни" тоже играют важную роль. Недвижимость с прописанными людьми, детьми или запутанными наследственными историями продается дольше и по более низкой цене. Большинство покупателей хочет заехать сразу, без судов, выписок или неприятных сюрпризов. Если в документах есть обременения или сложная цепь владельцев, лучше решить эти вопросы заранее, пока рынок еще позволяет сделать это без значительных потерь.

Какие планировки почти не интересуют покупателей?

На рынке еще есть большие квартиры по 130 – 150 квадратных метров в старых домах. Но, как отмечают в АН Puzzle House Group, их трудно продать из-за нелогичного распределения пространства. Большие коридоры и холл остаются пустыми, а маленькие кухни и узкие комнаты неудобны для жизни.

Современный покупатель хочет, чтобы каждый метр работал для семьи и работы из дома. Проходные спальни и комнаты-вагоны отпугивают сразу, потому что не обеспечивают приватности. Кухня должна быть сердцем дома, а не тесным уголком. Такие планировки сложно адаптировать под современные потребности.

На каком этаже украинцы покупают квартиры?

В последнее время наибольшим спросом пользуются квартиры со 2 по 6 этажи из-за удобства и доступности. Покупатели отдают предпочтение средним и низшим уровням, ведь они считаются более безопасными и менее зависимыми от работы лифтов и коммуникаций.

Жилье на первом этаже обычно дешевле, поэтому его часто покупают как бюджетный вариант или под коммерческое использование. Верхние этажи потеряли привлекательность и подешевели из-за рисков безопасности и перебоев с электроснабжением.