Яке житло у 2026 році відлякує покупців і важко продається

Ринок нерухомості останнім часом змінився радикально. Якщо раніше покупці насамперед звертали увагу на ремонт, вигляд з вікна, розташування, то тепер головними критеріями стали безпека району та "чистота" документів. Об'єкти, які ще нещодавно вважали вигідною інвестицією, дедалі частіше перетворюються на актив, від якого складно позбутися без втрат.

Які локації відлякують покупців?

Експерти з АН Oksagen розповіли, які пропозиції під час купівлі квартири краще не розглядати.

Перш за все покупців відштовхує близькість до "активних" об'єктів. Військові частини, стратегічні підприємства чи ключові підстанції зараз сприймаються як серйозна небезпека. Навіть якщо район загалом тихий, люди бояться можливих інцидентів у майбутньому. Ліквідність такого житла стрімко падає, і фахівці агентства прогнозують, що ситуація лише ускладниться.

До цього додаються квартири поруч із великими транспортними розв'язками та промисловими зонами – шум, пил і постійний рух роблять їх малопривабливими для покупців.

Які юридичні моменти є важливими?

Юридичні "підводні камені" теж відіграють важливу роль. Нерухомість із прописаними людьми, дітьми або заплутаними спадковими історіями продається довше і за нижчою ціною. Більшість хоче заїхати одразу, без судів, виписок чи неприємних сюрпризів. Якщо у документах є обтяження або складний ланцюг власників, краще розв'язати ці питання заздалегідь, поки ринок ще дозволяє зробити це без значних втрат.

Які планування майже не цікавлять покупців?

На ринку ще є великі квартири по 130 – 150 квадратних метрів у старих будинках. Але, як зазначають в АН Puzzle House Group, їх важко продати через нелогічний розподіл простору. Великі коридори й хол лишаються пустими, а маленькі кухні та вузькі кімнати незручні для життя.

Сучасний покупець хоче, щоб кожен метр працював для сім'ї та роботи з дому. Прохідні спальні та кімнати-вагони відлякують відразу, бо не забезпечують приватності. Кухня має бути серцем дому, а не тісним закутком. Такі планування складно адаптувати під сучасні потреби.

На якому поверсі українці купують квартири?

Останнім часом найбільший попит мають квартири з 2 по 6 поверхи через зручність і доступність. Покупці віддають перевагу середнім і нижчим рівням, адже вони вважаються безпечнішими та менш залежними від роботи ліфтів і комунікацій.

Житло на першому поверсі зазвичай дешевше, тому його часто купують як бюджетний варіант або під комерційне використання. Верхні поверхи втратили привабливість і подешевшали через безпекові ризики та перебої з електропостачанням.