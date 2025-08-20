Многие инвесторы отдают предпочтение доходной недвижимости – вкладывают деньги в жилье, которое можно сдавать в аренду. Это касается не только Украины, но и зарубежных рынков.

Юрист в сфере недвижимости Владимир Копоть сравнил доходность, риски и ключевые нюансы инвестирования на примере жилья в Украине, Польше и на Бали, рассмотрев варианты с примерно одинаковым стартовым бюджетом. Куда же выгоднее вкладывать, рассказывает 24 Канал.

Какие есть варианты инвестирования в недвижимость?

По словам юриста, в 2025 году имеем две параллельные реальности. Первая – это Украина, которая, несмотря на войну, демонстрирует постепенное восстановление рынка недвижимости, в частности в Киеве, Львове. Вторая – иностранные государства с более стабильной экономикой, упрощенным механизмом аренды, но сложным выводом капитала.

Какие есть возможности, преимущества и риски инвестиций в жилье в Украине?

Первый вариант – покупка квартиры на вторичном рынке в Украине, стоимостью 90 – 95 тысяч долларов. Дополнительно следует учесть расходы на нотариальные услуги, госпошлины и взносы в Пенсионный фонд. Если жилье нуждается в обновлении, на легкий ремонт и меблировку придется потратить еще примерно 5 тысяч долларов.

Ожидаемый доход от аренды – в пределах 500 – 700 долларов в месяц, а рентабельность – на уровне 6 – 8% в валюте.

Среди основных рисков – военные угрозы, возможное падение стоимости недвижимости, перебои с электроснабжением и простой. Необходимо также учитывать налоговую нагрузку на доход от аренды.

Впрочем, среди преимуществ – понятный рынок, возможность личного контроля, прозрачная коммуникация с агентами и продавцами, а также относительно простая процедура продажи в случае необходимости.

Какие выгоды от покупки жилья под аренду в Польше?

В Польше, например, в Кракове или Вроцлаве, за 100 тысяч долларов можно купить небольшую квартиру площадью 22 – 26 квадратов в пригороде или на вторичном рынке. Как и в Украине, придется оплатить дополнительные расходы: нотариальные услуги (примерно 1%), налог на покупку (2%), комиссия агенту (1,5 – 2%), сопровождение сделки для нерезидента (от 1 тысячи евро) и тому подобное. Общая налоговая нагрузка будет зависеть от формы собственности и будет колебаться в пределах 8,5 – 19%.

Арендная плата за такую недвижимость – примерно 700 – 850 долларов ежемесячно, а рентабельность – 3,5 – 4,5%.

Среди преимуществ – стабильная валюта, высокий спрос и безопасность. Недостатки – высокий порог входа, значительные налоги и сложная процедура покупки для иностранцев.



Рентабельность от сдачи жилья в аренду в Польше – 3,5 – 4,5% / Фото univerpl.com.ua

Преимущества и недостатки инвестирования в жилье на Бали?

За 100 тысяч долларов, по словам Копотя, можно приобрести как полноценную виллу, так и ее долю. Потенциальный доход от аренды составляет 150 – 200 долларов в сутки в зависимости от сезона, а рентабельность может достигать 10 – 12%.

Среди основных рисков юрист называет сложную бюрократическую систему, юридические ограничения для иностранцев, сезонный характер доходности и необходимость управлять объектом через посредников. Впрочем, преимуществами такого вложения является высокий потенциальный доход, доступность объектов через международные платформы и рост стоимости земли и аренды на Бали.

В то же время следует учитывать валютные ограничения, введенные НБУ. Вывести валюту за границу легально пока невозможно (если инвестор не имеет зарубежного валютного счета или не осуществил перевод ранее). Некоторые компании предлагают услуги по открытию счетов за рубежом и сопровождения сделок, однако в странах ЕС, вероятнее всего, придется подтвердить источник происхождения средств. Перевозка наличных через границу, даже при условии официального декларирования, связана с рисками.

Подытоживая, юрист отмечает: если у вас есть деньги в Украине, а также желание самостоятельно контролировать процесс и быстро реагировать на изменения и вы готовы к военным рискам – инвестируйте в Украину. Если ваши деньги уже за рубежом и вы ищете стабильность, юридическую защиту и минимум хлопот – Польша станет хорошим выбором на долгосрочную перспективу. А если вам интересна высокая доходность и не пугает риск и экзотика – Бали может быть перспективным направлением.