О том, как изменились цены на жилье за год рассказал бренд- и бизнес-директор ЛУН Денис Судилковский. Также эксперт назвал города, которые зарае лидерами по стоимости квартир в Украине, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на "РБК-Украина".

Где в Украине больше всего подорожали квартиры?

За последний год цены выросли почти во всех регионах. На вторичном рынке зафиксировали +5% уже за первые пять месяцев 2025 года.

В Ровно – рекордный рост, на 23% за год. На первичном рынке – лидер Кропивницкий (+33%),

– рассказал Судилковский.



Цены на однокомнатные квартиры на вторичном рынке / Фото ЛУН

Прогнозы на рыночную ситуацию до конца 2025 года "осторожно оптимистичные", по оценке аналитиков ЛУН.

"Ожидается дальнейшая стабилизация и плавный рост, однако в первую очередь все зависит от ситуации на фронте", – добавил эксперт.

В каких городах сейчас самые высокие цены на жилье?

В топе самых дорогих городов – Киев, Львов и Ужгород. По данным из объявлений ЛУН, самые дорогие однокомнатные квартиры на вторичке продают во Львове. Двухкомнатные стоят больше всего в Киеве, а трехкомнатные – в Ужгороде.

Если анализировать цены на рынке аренды, то самые дорогие однокомнатные – в Ужгороде. А Киев является лидером по стоимости двух- и трехкомнатных квартир.