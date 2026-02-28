Самое дорогое и самое дешевое жилье в Киеве: обзор актуальных цен по районам

Цены на жилье в Киеве традиционно зависят от локации. Самые дорогие квартиры расположены в Печерском районе, тогда как наиболее бюджетные предложения в Деснянском.

Какие цены на квартиры вторичку в Киеве?

О ситуации с ценами на первичном и вторичном рынках столицы в последний день февраля 2026 года свидетельствуют данные на ЛУН.

Читайте также Сколько стоят дома под Киевом: аналитики назвали цены на частное жилье

В среднем однокомнатная квартира в Киеве стоит 70 тысяч долларов, двухкомнатная – 112 тысяч, трехкомнатная – 165 тысяч. За последний год цены выросли соответственно на 12%, 15% и 17%.

Средние цены на однокомнатные квартиры вторичного рынка следующие:

Деснянский район – 45 тысяч долларов;

Святошинский – 54,9 тысячи долларов;

Оболонский – 59,9 тысячи долларов;

Днепровский – 63,6 тысячи долларов;

Соломенский – 65,5 тысяч долларов;

Голосеевский – 78 тысяч долларов.

Шевченковский – 90 тысяч долларов;

Печерский – 145 тысяч долларов.



Цены на однокомнатные квартиры на вторичке Киева / Инфографика ЛУН

В сегменте двухкомнатных квартир цены следующие:

Деснянский район – 60,4 тысячи долларов;

Святошинский – 74 тысячи долларов;

Оболонский – 84,5 тысячи долларов;

Днепровский – 95 тысяч долларов;

Соломенский – 97 тысяч долларов;

Голосеевский – 130 тысяч долларов.

Шевченковский – 141 тысяча долларов;

Печерский – 207 тысяч долларов.

Разница между ценами в самом дешевом и самом дорогом районах – более чем в 3 раза.



Цены на двухкомнатные квартиры на вторичке Киева / Инфографика ЛУН

Что с ценами на квартиры в новостройках Киева?

Средняя цена квадратного метра в столичных новостройках составляет 43 тысячи гривен в сегменте эконом (на 2% больше, чем в прошлом году), 50 тысяч гривен в комфорт-классе (рост на 13%) и 78 тысяч гривен в бизнес-классе (рост на 8%).

В районах цены за квадратный метр следующие:

Деснянский район – 36,2 тысячи гривен;

Днепровский – 48,7 тысяч гривен;

Святошинский – 56,2 тысячи гривен;

Соломенский – 56,5 тысяч гривен;

Оболонский – 57,4 тысячи гривен;

Голосеевский – 58,4 тысячи гривен;

Шевченковский – 73,6 тысячи гривен;

Печерский – 118 тысяч гривен.

Здесь ситуация такая же, как и на вторичном рынке недвижимости – цены в Деснянском районе более чем в 3 раза ниже, чем в Печерском.



Цены за квадрат жилья в новостройках Киева / Инфографика ЛУН

Какова ситуация со спросом на квартиры в Киеве?

Как пишет Интерфакс-Украина со ссылкой на комментарии риелторов, спрос на квартиры на вторичном рынке в Киеве упал примерно на 40% из-за энергетического кризиса, проблемы с электричеством и отоплением. Многие потенциальные покупатели отложили вопрос покупки из-за отъезда из города зимой и неопределенности с коммунальными услугами.

Риелторы не фиксируют резкого системного обвала цен, но некоторые владельцы убирают свои квартиры с продажи, в ожидании стабилизации рынка. Наибольшее падение активности фиксируют в районах со слабой инженерной инфраструктурой. Цены за квадрат в новостройках Киева также немного снизились на фоне коммунальных проблем и замирания рынка.

Какие цены в Киеве на аренду жилья?

Стоимость аренды квартир в Киеве постепенно снижаются постепенно снижается. Арендаторы отдают предпочтение жилью с автономным отоплением и резервным питанием. Квартиры без автономных систем стали менее привлекательными, из-за чего владельцы вынуждены снижать ставки или дольше искать жильцов. Надежное жилье с генераторами и автономным отоплением можно сдать дороже – разница в цене составляет примерно 15 – 25% по сравнению с обычными квартирами.

По данным ЛУН, средняя стоимость аренды в столице составляет около 17 тысяч гривен в месяц, но ситуация зависит от условий и типа жилья.