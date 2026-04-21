Квартиру можно купить дешевле: 6 случаев, когда стоит торговаться
- В 2026 году вторичное жилье становится более выгодным вариантом для торговли, поскольку покупатель может оценить состояние квартиры и аргументировать снижение цены.
- Спрос на рынке недвижимости остается сдержанным, что позволяет покупателям чаще получать скидки во время переговоров о покупке квартир.
Покупка квартиры в Украине остается одной из самых больших финансовых затрат, поэтому покупатели все чаще пытаются уменьшить цену еще во время переговоров. В 2026 году рынок дает такую возможность, но только тогда, когда есть конкретные причины и продавец готов уступить.
Когда можно рассчитывать на скидку при покупке квартиры?
Специалисты рынка недвижимости называют шесть типичных ситуаций, когда торг является уместным и ожидаемым, пишет АН "The Capital".
- Срочная продажа. Если владельцу быстро нужны деньги из-за переезда или других обстоятельств, он часто соглашается снизить цену на 5 – 7%.
- Длительная продажа. Если квартира остается на рынке несколько месяцев, собственник чаще готов уступить, чтобы завершить сделку.
- Технические проблемы. Изношенная электропроводка, неисправная сантехника или следы влаги означают дополнительные расходы для нового владельца. Это дает основания просить скидку.
- Невыгодное расположение жилья. Квартиры на первом этаже, рядом с шумными объектами или в домах без лифта продаются хуже, поэтому владельцы чаще соглашаются на торг.
- Юридические нюансы. Если в квартире несколько совладельцев или зарегистрированы посторонние лица, сделка требует больше времени и усилий. В таких случаях покупатель также может настаивать на снижении цены.
- Быстрый расчет. Если покупатель имеет всю сумму и готов сразу заключить сделку, продавцы чаще соглашаются на уступки.
Почему именно вторичный рынок дает больше шансов договориться?
В 2026 году вторичное жилье часто становится более выгодным вариантом для тех, кто хочет торговаться. Покупатель сразу оценивает состояние квартиры, дома и района и может аргументированно говорить о снижении цены.
Такие объекты обычно дешевле новостроек рядом и не требуют ожидания завершения строительства. Это означает, что владельцы больше заинтересованы быстрее продать жилье и чаще соглашаются на компромисс.
Спрос на рынке остается сдержанным, поэтому условия все чаще формирует покупатель. В таких условиях скидка во время переговоров становится привычной практикой.
Когда реально можно сэкономить на покупке?
В 2026 году ключевую роль играет не сезон, а формат оплаты. Самым выгодным вариантом купить квартиру является является полная оплата, которая позволяет зафиксировать цену и избежать дальнейшего подорожания, рассказала эксперт Виктория Берещак в эфире День.LIVE.
Рассрочка также может быть выгодным инструментом. В таком случае покупатель фиксирует стоимость и выплачивает ее частями без дополнительных процентов, если условия прописаны четко.