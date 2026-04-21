Квартиру можно купить дешевле: 6 случаев, когда стоит торговаться

Покупка квартиры в Украине остается одной из самых больших финансовых затрат, поэтому покупатели все чаще пытаются уменьшить цену еще во время переговоров. В 2026 году рынок дает такую возможность, но только тогда, когда есть конкретные причины и продавец готов уступить.

Когда можно рассчитывать на скидку при покупке квартиры?

Специалисты рынка недвижимости называют шесть типичных ситуаций, когда торг является уместным и ожидаемым, пишет АН "The Capital".

Срочная продажа. Если владельцу быстро нужны деньги из-за переезда или других обстоятельств, он часто соглашается снизить цену на 5 – 7%. Длительная продажа. Если квартира остается на рынке несколько месяцев, собственник чаще готов уступить, чтобы завершить сделку. Технические проблемы. Изношенная электропроводка, неисправная сантехника или следы влаги означают дополнительные расходы для нового владельца. Это дает основания просить скидку. Невыгодное расположение жилья. Квартиры на первом этаже, рядом с шумными объектами или в домах без лифта продаются хуже, поэтому владельцы чаще соглашаются на торг. Юридические нюансы. Если в квартире несколько совладельцев или зарегистрированы посторонние лица, сделка требует больше времени и усилий. В таких случаях покупатель также может настаивать на снижении цены. Быстрый расчет. Если покупатель имеет всю сумму и готов сразу заключить сделку, продавцы чаще соглашаются на уступки.

Почему именно вторичный рынок дает больше шансов договориться?

В 2026 году вторичное жилье часто становится более выгодным вариантом для тех, кто хочет торговаться. Покупатель сразу оценивает состояние квартиры, дома и района и может аргументированно говорить о снижении цены.

Такие объекты обычно дешевле новостроек рядом и не требуют ожидания завершения строительства. Это означает, что владельцы больше заинтересованы быстрее продать жилье и чаще соглашаются на компромисс.

Спрос на рынке остается сдержанным, поэтому условия все чаще формирует покупатель. В таких условиях скидка во время переговоров становится привычной практикой.

Когда реально можно сэкономить на покупке?

В 2026 году ключевую роль играет не сезон, а формат оплаты. Самым выгодным вариантом купить квартиру является является полная оплата, которая позволяет зафиксировать цену и избежать дальнейшего подорожания, рассказала эксперт Виктория Берещак в эфире День.LIVE.

Рассрочка также может быть выгодным инструментом. В таком случае покупатель фиксирует стоимость и выплачивает ее частями без дополнительных процентов, если условия прописаны четко.