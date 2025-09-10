Цены стали аномальными: где в Украине квартиры окупаются всего за год
- В городах востока Украины, таких как Дружковка, квартиры могут окупиться за год из-за высокого спроса на аренду среди военных и волонтеров, а также низкие цены из-за выезда населения.
- В отличие от востока, в крупных городах, таких как Киев, Львов и Одесса, стоимость жилья выше, а срок окупаемости составляет от 12 до 20 лет.
На украинском рынке недвижимости зафиксировали уникальное явление - в отдельных регионах квартиры могут окупиться всего за год сдачи в аренду. Такая ситуация выглядит аномальной на фоне средней окупаемости жилья в крупных городах, которая обычно колеблется в пределах 10 –15 лет.
Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на издание NewsWeek.
Смотрите также В одном из польских городов запускают программу льготного жилья: какое условие участия
Где квартиры окупаются за год?
В городах востока Украины, таких как Дружковка, спрос на аренду жилья стабильно высокий, в частности среди военных, волонтеров, журналистов и представителей международных миссий.
Посуточная аренда составляет от 1000 до 2000 гривен за квартиру, а месячная аренда двух- и трехкомнатных квартир достигает 8 тысяч гривен. Это позволяет владельцам квартир быстро получать доход, сопоставимый со стоимостью жилья за 12 – 14 месяцев.
Посуточная аренда квартир в Дружковке / Скриншот с сайта ОЛХ
Почему стоимость жилья низкая?
Основная причина таких низких цен – выезд населения и постоянные обстрелы. Около 60% продаж связаны с тем, что владельцы покидают города и хотят быстро продать жилье. Это приводит к значительному снижению цен, что, в свою очередь, делает инвестиции в недвижимость в этих регионах выгодными, хотя и имеют большие риски.
Для сравнения, в крупных городах, таких как Киев, Львов и Одесса, стоимость жилья значительно выше, а арендные ставки не дают такой быстрой отдачи. Например, в Киеве однокомнатная квартира стоит от 50 – 60 тысяч долларов, но месячная аренда редко превышает 500 долларов. Там реальный срок окупаемости составляет от 12 до 20 лет.
Для инвесторов, которые ищут быструю окупаемость, приобретение квартиры в городах востока Украины может стать чрезвычайно выгодным решением. Однако важно учитывать риски, связанные с ситуацией с безопасностью в этих регионах. Перед принятием решения рекомендуется детально изучить местный рынок и проконсультироваться со специалистами.
Сколько стоит арендовать квартиру в сентябре 2025 года?
- По состоянию на сентябрь 2025 года самая дорогая аренда квартир в Украине сохраняется в Киеве, Ужгороде и Львове, тогда как самая дешевая в Харькове, Запорожье и Николаеве.
- За полгода аренда жилья больше всего подорожала в Одессе, Тернополе и Черкассах, тогда как в Харькове цены остались на прежнем уровне.