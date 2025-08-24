Несколько европейских государств ужесточили ограничения на покупку недвижимости гражданами России из-за потенциальной угрозы национальной безопасности. В частности, речь идет о Латвии, Финляндии и Литве. Кроме того, еще несколько стран работают над соответствующими изменениями в законодательство.

Какие ограничения в отношении россиян ввели в Латвии?

В июне 2025 года Сейм Латвии принял закон, который запрещает гражданам России и Беларуси (а также компаниям, связанным с ними) покупать недвижимость на территории страны. Запрет также распространяется на компании, зарегистрированные в этих государствах или в которых они имеют не менее 25% акций или являются фактическими бенефициарами. Закон вступит в силу после подписания президентом.

Однако есть исключения:

покупка единственного жилья возможна, если покупатель имеет постоянный вид на жительство, выданный до вступления в силу закона;

в случае наследования или решения суда о признании собственности.

Что решили по жилью гражданам России в Финляндии?

В июле 2025 года в Финляндии начал действовать запрет на осуществление операций с недвижимостью для граждан России и Беларуси. Такое решение правительство приняло в рамках мер по усилению национальной безопасности. В минобороны отметили, что потребность в таком решении была давно, еще до 2022 года.

Однако будут действовать исключения для людей с постоянным видом на жительство или статусом резидента ЕС – они смогут приобрести недвижимость только с согласия Министерства обороны.

Какие ограничения действуют в Литве?

В мае 2023 года Литва ввела правила, направленные на усиление национальной безопасности и защиту государственных интересов на фоне вооруженной агрессии России против Украины. Одной из мер стало ограничение права граждан России на приобретение недвижимости: покупать землю или жилье могут только те, кто имеет постоянный вид на жительство.

Сначала ограничения были временными – сроком на один год. Однако впоследствии правительство продлило их действие. Пока они касаются только граждан России, хотя некоторые литовские политики настаивают на необходимости распространения этих мер и на граждан Беларуси.



Среди стран, которые ввели ограничения на покупку жилья россиянами, Литва / Фото Freepik

Что уже ввели в Эстонии на что в планах?

Обсуждение вопроса запрета на покупку недвижимости гражданами России в Эстонии начались еще в 2022 году. Причиной стала активная покупка жилья россиянами, в частности из-за географической близости стран.

Министерство внутренних дел Эстонии провело анализ объектов недвижимости, находящихся в собственности иностранцев. Установили, что граждане России и Беларуси владеют объектами, расположенными вблизи стратегически важных локаций, что может создавать риски для национальной безопасности.

На основе этого правительство пришло к выводу о необходимости ограничить право граждан стран, не являющихся членами ЕС, владеть недвижимостью на территории Эстонии. Особый акцент делается на приграничных районах и зонах вблизи критической инфраструктуры, которые планируется подвергнуть усиленному контролю.

МВД Эстонии уже анонсировало подготовку законопроекта, предусматривающего запрет на приобретение недвижимости вблизи стратегических объектов для иностранцев, прежде всего граждан России и Беларуси. Для тех, кто имеет постоянный вид на жительство, вероятно, будут предусмотрены исключения или мягкие условия.

Что о продаже недвижимости россиянам говорят в Норвегии?

Норвежские службы безопасности и правительство обеспокоены случаями приобретения недвижимости вблизи стратегических объектов – в частности военных баз и критической инфраструктуры – лицами, которые имеют связи с Кремлем. В связи с этим власти рассматривают возможность внедрения новых механизмов контроля таких сделок.

Где в США действуют ограничения для россиян?

В мае 2025 года Палата представителей штата Техас приняла законопроект, который запрещает гражданам России, Китая, Северной Кореи и Ирана покупать жилье, земельные участки или арендовать недвижимость в штате. Закон также предоставляет губернатору право вносить в перечень дополнительные страны, которые могут подпадать под эти ограничения.