Об этом сообщает портал in Poland со ссылкой на Бюро кредитной информации. Детали рассказывает 24 Канал.

Сколько кредитов, в частности на жилье, взяли в Польше иностранцы?

Общая сумма кредитов, оформленных иностранцами в польских банках, достигла 25,7 миллиарда злотых. Из них более 21 миллиарда – это ипотека. Доля иностранцев среди всех заемщиков составляет примерно 8%.

Структура долговых обязательств выглядит так:

82% – ипотечные кредиты;

14% – потребительские кредиты;

4% – другие финансовые продукты.

Сколько кредитов на жилье взяли в Польше украинцы?

Украинцы – это крупнейшие иностранные заемщики на жилье в Польше. На конец июня украинцы оформили кредиты на общую сумму 13,6 миллиарда злотых. Из этой суммы 78% – это ипотечные займы. Общее количество украинцев с кредитными обязательствами – 184 тысячи человек.

Граждане Беларуси оформили кредиты на сумму 4,2 миллиарда злотых (24 тысячи заемщиков). Среди других национальностей со значительной долей в кредитном портфеле:

Индия, Россия – по 5 тысяч человек;

Турция, Грузия, Германия – по 3 тысяч человек;

Великобритания, Италия – по 2 тысячи;

Франция – 1 тысяча.

Совокупная задолженность этих групп составляет 4,4 миллиарда злотых.



Украинцы взяли больше всего кредитов на жилье в Польше среди иностранцев / Фото www.spie.com

О чем свидетельствуют такие данные в контексте украинцев?

Активная покупка жилья в Польше свидетельствует о том, что многие украинцы рассматривают жизнь в этой стране как долгосрочную перспективу.

Согласно исследованию "Планы граждан Украины в случае окончания войны", проведенным OTTO Work Force Central Europe в 2025 году, только 16% опрошенных украинцев планируют вернуться на родину после завершения боевых действий. Для сравнения, в 2022 году о таком намерении заявляли почти 50% респондентов.

В то же время 62% участников опроса отметили, что не намерены возвращаться в Украину. В 2022 и 2023 годах этот показатель был значительно ниже – 25% и 23% соответственно.