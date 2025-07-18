Об этом сообщил министр обороны Финляндии Антти Гяккянен на платформе X (бывший твитер), информирует 24 Канал.

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Почему в Финляндии запретили продавать жилье гражданам России и Беларуси?

Стран, которые не позволяют гражданам государства-агрессора и его приспешников покупать у себя недвижимость становится больше. В конце июня Сейм Латвии принял закон, что запрещает гражданам России и Беларуси покупать, получать в дар или обменивать недвижимость. Этот закон должен ограничить влияние гибридных угроз с косвенным приобретением недвижимости.

Теперь такой запрет вступил в силу в Финляндии. Это произошло 15 июля 2025 года.

Министр обороны Финляндии назвал решение "важной реформой, которая слишком долго оставалась невнедренной". По его словам, необходимость таких ограничений существовала еще до полномасштабного вторжения России в Украину, но раньше эта проблема не получала политического признания.

Например, предыдущее правительство в 2023 году считало такую реформу нецелесообразной,

– отметил Гяккянен.

Он также подчеркнул, что после своего назначения на должность министра обороны оценивал отсутствие таких ограничений как просчет, поэтому инициировал подготовку соответствующего законопроекта еще два года назад. По его мнению, это решение является частью комплексной подготовки к различным угрозам и направлено на усиление безопасности Финляндии.

Заметим, в конце мая пограничная служба Финляндии объявила о завершении возведения первых 35 километров ограждения высотой 4,5 метра вдоль закрытой восточной границы с Россией.