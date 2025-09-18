Покупка недвижимости в Украине во время войны стала настоящим вызовом для граждан. Несмотря на военное положение, сделки возможны, но они требуют особой осторожности и внимательной проверки документов, состояния объекта и юридической чистоты сделки.

Эксперты Dom.ria поделились советами, как минимизировать риски и сделать покупку безопасной, передает 24 Канал.

Смотрите также В новостройках или на вторичке: где быстрее дорожают квартиры в Киеве

Что говорит законодательство?

Военное положение не запрещает покупку или продажу жилья, или другой недвижимости – сделки возможны по закону. Но есть ограничения и изменения: сделки должны нотариально удостоверяться только нотариусами, включенными в специальный Перечень, который утверждает Министерство юстиции.

Часто реестр недвижимости (Государственный реестр прав) работает с ограничениями или вообще закрыт из-за безопасности, или технических причин. Это может затруднять оформление собственности после покупки.



Покупка недвижимости / Фото Unsplash

На что обращать внимание, чтобы минимизировать риски?

Проверка документов продавца. Является ли владельцем сам продавец, или это не фирма-прокладка, или не связан с государством-агрессором. Проверить, есть ли обременения, аресты, исполнительные производства. Состояние недвижимости и строительства. Если покупаете новостройку: твердо ли идет строительство, не "заморожен" ли проект. Во вторичном фонде: оформлена ли приватизация, согласованы ли все зарегистрированные лица, если они проживают в такой квартире. Юридические сделки и оформление. Договор купли-продажи должен быть нотариально заверен. Оценка безопасности и региона. Стоит выбирать объекты в регионах, где боевые действия реже, куда есть стабильный доступ и меньше рисков разрушений или изменений границ контроля.

Цены на недвижимость в Украине: что известно